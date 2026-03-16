Israel tuyên bố tấn công Iran không ngừng nghỉ

Ngày 15/3, phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin tuyên bố: "Chúng tôi vẫn còn hàng nghìn mục tiêu ở Iran và chúng tôi đang xác định mục tiêu mới mỗi ngày".

Theo ông Defrin, Israel không bị hạn chế bởi "đồng hồ bấm giờ hay lịch trình cố định", mà sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mục tiêu "làm suy yếu nghiêm trọng chính quyền Iran". Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng cho rằng chiến dịch tấn công Iran đã bước sang giai đoạn quyết định, sẽ tiếp diễn mà không bị mốc thời gian cụ thể nào hạn chế.

Cuộc xung đột tại Trung Đông khiến hàng nghìn công trình bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, CNN đưa tin quân đội Israel vẫn đang tiếp tục các hoạt động nhằm vào năng lực tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không của Iran, tuyên bố tấn công hơn 200 mục tiêu trong ngày qua.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết những mục tiêu bao gồm “trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng thủ và địa điểm sản xuất và lưu trữ vũ khí”. Lực lượng IDF cũng công bố đoạn phim quay từ trên không mà họ cho là ghi lại một số cuộc tấn công.

Hãng thông tấn Tasnim thông tin thêm cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran khiến 29.146 ngôi nhà cùng 6.851 địa điểm thương mại trên toàn quốc bị hư hại. Trong đó, có 18.180 ngôi nhà và địa điểm thương mại bị hư hại tại thủ đô Tehran.

Ngoài ra, có khoảng 236 cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe, cấp cứu và dược phẩm, bao gồm bệnh viện, trung tâm y tế, trạm cấp cứu và nhà thuốc bị hư hại. Theo hãng thông tấn Tasnim, 16 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 96 người khác bị thương trong các cuộc đình công.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran hiện không quan tâm đến việc đàm phán với Mỹ, phủ nhận tuyên bố đàm phán trước đó của Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi không có lý do gì để đối thoại với Mỹ, bởi họ là bên quyết định tấn công trong khi quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra. Chúng tôi không có trải nghiệm tốt nào khi tiếp xúc với Mỹ. Ngoài ra, Iran cũng chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn", ông Araghchi nói.

Ngược lại, ông Araghchi tuyên bố Iran sẵn sàng thảo luận với những quốc gia muốn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, nhưng từ chối tiết lộ các bên đã tiếp cận Tehran.