Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran

(VTC News) -

Hôm 10/9, trước khi lên chuyên cơ Air Force One đến thành phố Dallas để dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump nói với phóng viên rằng: “Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử vì họ không thể cầm cự thêm nữa. Họ đang tuyệt vọng tìm cách tác động đến cuộc bầu cử”.

Ông Trump cũng tuyên bố chính phủ Iran đang trì hoãn việc chấm dứt xung đột nhằm đảm bảo môi trường chính trị thuận lợi hơn ở Mỹ và trông chờ vào đảng Dân chủ để “để họ được yên cũng như cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân”. “Tất cả những gì Iran muốn là vũ khí hạt nhân và nếu Iran có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ gặp rắc rối lớn”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh giá dầu mỏ tiêu chuẩn toàn cầu một lần nữa vượt mốc 100 USD/thùng, do tình trạng giao tranh giữa Mỹ và Iran leo thang trong những ngày gần đây, tạo thêm rủi ro cho dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ dự báo giá dầu sẽ giảm ngay sau cuộc bầu cử - khi xung đột kết thúc. Đồng thời, ông thừa nhận ngoại giao vẫn là một khả năng, nhưng không phải là lựa chọn ưu tiên. “Đúng, một cuộc đàm phán có thể xảy ra, nhưng đó không phải là điều chúng tôi đang xem xét”, ông Trump nói.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục, do sự thất vọng của cử tri về cuộc chiến với Iran và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến ​​​​diễn ra vào 3/11, thường được xem là cuộc trưng cầu dân ý về người đang nắm giữ chức vụ Tổng thống.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi tuyên bố cuộc xung đột với Mỹ chỉ có thể chấm dứt khi Washington ngừng đe dọa Iran và đáp ứng điều kiện của Tehran, bao gồm những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân.

“Nếu muốn chấm dứt tình trạng hiện nay, đối phương phải chấm dứt hoàn toàn cuộc tấn công, không tái diễn hành động đe dọa, rút ​​quân đội Israel khỏi Lebanon, dỡ bỏ lệnh phong tỏa Yemen”, ông Mohebi cho hay.

Ông Mohebi cũng yêu cầu Mỹ phải “giải phóng 24 tỷ USD tài sản của Iran đang bị đóng băng cũng như không can thiệp vào năng lực hạt nhân và tên lửa” của Iran.

Đồng thời, ông Mohebi xác nhận Iran sẽ thiết lập “vùng cấm hàng hải mới”, bắt đầu từ thành phố Chabahar, bao trùm một phần vịnh Oman và biển Ả rập, trên tuyến đường dẫn vào eo biển Hormuz. Ông cảnh báo biên pháp trừng phạt đối với những tàu thuyền di chuyển qua đây mà không được cấp phép.