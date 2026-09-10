Mỹ, Iran tấn công lớn chưa từng có vào các tàu vận tải

(VTC News) -

Iran-Mỹ tấn công chưa từng có vào các tàu vận tải. (Nguồn: Reuters)

Đây là làn sóng tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải lớn nhất giữa hai bên kể từ khi cuộc chiến kéo dài 6 tháng nổ ra. Các cuộc tấn công khiến giá dầu tăng mạnh, với giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tấn công 10 tàu, gồm 2 tàu của Mỹ và 8 tàu chở dầu. Trong khi đó, quân đội Mỹ nói phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran, đồng thời công bố video cho thấy các tàu bốc cháy trước khi chìm. Mỹ cho biết đây là hành động đáp trả việc IRGC hai lần dùng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chiến của Hải quân Mỹ. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Iran cũng tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan. Jordan cho biết đánh chặn 18 trong số 20 tên lửa, hai quả còn lại rơi xuống khu vực không có người sinh sống. Quan chức Mỹ nói toàn bộ binh sĩ nước này đều an toàn.

Thủy thủ trên tàu chở sản phẩm dầu Hercules Star thiệt mạng khi tàu đang neo ngoài khơi Dubai, trong khi thành viên thủy thủ đoàn khác mất tích. Tại vùng biển Iraq, tàu chở dầu New Andros cũng bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái tấn công, song 22 thành viên thủy thủ đoàn không bị thương.

Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết nhận được báo cáo về nhiều tàu thương mại bị tấn công và hư hại ở vùng Vịnh và vịnh Oman, hai bên eo biển Hormuz. Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng cũng được cho là bị hư hại tại cảng Khor Fakkan của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

IRGC cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Mỹ tiếp tục tấn công, đồng thời cho biết Iran sẽ công bố bản đồ vùng biển cấm hoạt động mới, mở rộng đến tận Chabahar, gần bờ biển Pakistan.

Giao tranh tái diễn đang đe dọa hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu thế giới trước chiến tranh. Theo chuyên gia của Rystad Energy, lưu lượng dầu qua eo biển giảm xuống khoảng 2 triệu thùng/ngày, từ mức 8-9 triệu thùng/ngày trong tuần trước khi giao tranh nối lại hôm 30/8.

Chi phí nhiên liệu tinh chế cũng tăng mạnh. Giá bán lẻ diesel trung bình tại Mỹ ngày 9/9 lập kỷ lục mới, vượt 5,94 USD/gallon (tương đương khoảng 1,569 USD/lít)