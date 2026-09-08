Iran tuyên bố bắt giữ tàu ngầm không người lái Mỹ tại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Đài IRIB cho biết lực lượng vũ trang Iran thu giữ “một trong những phương tiện không người lái dưới nước tiên tiến nhất của quân đội Mỹ” tại cửa ngõ eo biển Hormuz, sau đó đưa phương tiện này vào lãnh thổ Iran. Hoạt động nằm trong chiến dịch tình báo và tác chiến phức tạp.

Theo Reuters, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin trên.

(Ảnh chụp màn hình)

Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực cửa vào eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Mỹ và Iran gần đây có những cuộc tấn công qua lại vào các tàu tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh đàm phán không có tiến triển.

Ngày 5/9, lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp tấn công tàu thuyền trên vùng biển quanh Iran, đẩy căng thẳng tại khu vực lên một nấc mới. Phía Mỹ cho biết đã tập kích ba tàu chở dầu của Iran, trong khi Tehran tuyên bố nhắm vào ba tàu khác vì các phương tiện này đi vào những tuyến hàng hải không được phép tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phóng tên lửa đạn đạo về phía một tàu sân bay và một tàu khu trục Mỹ. Hai chiến hạm tránh được nhiều đợt tấn công và không ghi nhận thương vong.

IRGC sau đó cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ trong khu vực. Lực lượng này cũng thông báo đã nhắm mục tiêu vào ba tàu khác có liên hệ với Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian gần đây tập trung gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua việc mở rộng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Diễn biến tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên 4/9 ở mức 96,28 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 24/7, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại căng thẳng quanh eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu.