Mỹ dồn dập tấn công trả đũa, phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran

(VTC News) -

Ngày 9/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận cuộc tấn công vào tàu chở dầu Iran: “Lực lượng CENTCOM phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran vào ngày 8/9, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) 2 lần nhắm mục tiêu vào tàu chiến của Hải quân Mỹ bằng tên lửa đạn đạo trong 2 ngày qua”.

Thông báo của CENTCOM tiếp tục nhấn mạnh: “CENTCOM phá hủy tàu chở dầu thô M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 và M/T Riesco của IRGC tại Vịnh Oman cũng như tàu M/T Derya gần đảo Kharg”.

Tàu chở dầu Iran bị phá huỷ trong cuộc tấn công hôm 5/9. (Ảnh: Reuters)

Hôm 5/9, CENTCOM cũng tấn công 3 tàu chở dầu thô của Iran, sau khi tên lửa đạn đạo được bắn về phía một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ. Trong đó, có 2 tàu chở dầu bị vô hiệu hóa và tàu thứ 3 không chở dầu bị phá hủy sau khi thủy thủ đoàn được lệnh bỏ tàu.

Sau đó, Iran tuyên bố tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển trên tuyến đường mà nước này mô tả là trái phép qua eo biển Hormuz cũng như 3 tàu có liên hệ với Mỹ ở những nơi khác.

Mỹ đang tập trung chiến lược ưu tiên vô hiệu hóa hoặc phá hủy mục tiêu của Iran xung quanh eo biển. Gần đây, Mỹ cũng âm thầm triển khai hoạt động hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời duy trì phong tỏa đường biển đối với cảng của Iran nhằm gây sức ép toàn diện lên Tehran.

Cuộc đối đầu trên biển trở thành mặt trận ngày càng nổi bật trong cuộc xung đột kéo dài 6 tháng tại Trung Đông. Washington duy trì lệnh phong tỏa hải quân hạn chế giao thông đến và đi từ cảng của Iran, trong khi Tehran áp đặt biện pháp kiểm soát riêng đối với việc đi qua eo biển Hormuz.

Đáng chú, gần đây Iran bất ngờ công bố kế hoạch thiết lập khu vực hạn chế mới tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman nhằm đối phó với biện pháp phong tỏa của Mỹ.

Theo WANA, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho rằng Tehran đang thay đổi chiến lược đối phó với biện pháp phong tỏa của Washington. Một trong những thay đổi lớn là mở rộng khu vực hạn chế quanh eo biển Hormuz trong những ngày tới.