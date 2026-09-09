Iran tập kích tên lửa căn cứ không quân ở Jordan

(VTC News) -

Tehran tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti và Prince Hassan ở Jordan để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu của Iran ở Vịnh Ba Tư. Theo các nguồn tin, có ít nhất 20 tên lửa phóng vào 2 căn cứ không quân này.

Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào 3 tàu dân sự của Iran ở Vịnh Ba Tư. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kêu gọi thủy thủ đoàn tàu chở dầu gần các cảng ở Bahrain và Kuwait rời tàu, do nguy cơ bị tấn công.

Bầu trời Jordan rực sáng sau đòn tấn công của Iran. (Video: RT)

Video do RT đăng tải cho thấy nhiều tên lửa đánh chặn Patriot phải liên tục kích hoạt để vô hiệu hóa mục tiêu trên không. Một số tài khoản tình báo nguồn mở (OSINT) xác định những mục tiêu này là tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn chùm của Iran.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố “mọi hành động nào nhắm vào lợi ích và an ninh của Iran đều bị đáp trả nhanh hơn, nặng nề hơn và đau đớn hơn”.

Hiện tại, chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại vật chất nào sau vụ tập kích.

Cùng thời điểm, đài IRIB đưa tin lực lượng vũ trang Iran thu giữ “một trong những phương tiện không người lái dưới nước tiên tiến nhất của quân đội Mỹ” tại cửa ngõ eo biển Hormuz, sau đó đưa phương tiện này vào lãnh thổ Iran. Hoạt động nằm trong chiến dịch tình báo và tác chiến phức tạp.

Theo Reuters, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin trên.

Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực cửa vào eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng tập trung gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua việc mở rộng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.