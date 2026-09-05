Ông Trump cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân Iran, Tehran yêu cầu bồi thường

(VTC News) -

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công cơ sở hạt nhân Núi Pickaxe của Iran, đồng thời cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông “không phải vấn đề lớn”.

“Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã ngăn họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có thể sẽ tấn công Núi Pickaxe”, Tổng thống Trump khẳng định.

“Đối với chúng tôi, cuộc xung đột ở Trung Đông chỉ là vấn đề nhỏ, không phải một cuộc xung đột lớn. Các cuộc tấn công nhắm vào Iran xảy ra ngắt quãng, theo từng đợt”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong tuần này, quân đội Mỹ tiến hành các đợt không kích vào gần 60 mục tiêu của Iran tại khu vực quanh eo biển Hormuz, trong đó có trận địa phòng không, hệ thống radar, phương tiện phục vụ hoạt động rải thủy lôi và hạ tầng thông tin liên lạc.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cho rằng chính quyền Mỹ phải rút lực lượng khỏi khu vực, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho các quốc gia Trung Đông do cuộc xung đột mà Washington phát động. Ông nhận định đây là giải pháp hợp lý nhất đối với Mỹ.

“Giải pháp hợp lý đối với Mỹ là thừa nhận thực tế, bồi thường những tổn thất và rời khỏi khu vực. Điều này sẽ bảo đảm an ninh cho khu vực và giúp người dân Mỹ tiến gần hơn tới sự thịnh vượng”, ông Akraminia viết trên mạng xã hội X.

Ông Akraminia nói thêm rằng tất cả những vấn đề mà quân đội Mỹ đang phải đối mặt trong khu vực, cũng như những khó khăn của người Mỹ, đều bắt nguồn từ những sai lầm của Washington khi tiến hành hành động quân sự chống lại Iran.

Ngày 1/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo tấn công các mục tiêu tại Iran. Theo Press TV, các vụ nổ xảy ra tại khu vực bờ biển phía nam Iran, trong đó có đảo Qeshm và một số thành phố.

Để đáp trả, Iran tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Iraq và Bahrain.