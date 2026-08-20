Ông Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm

Phát biểu với báo giới ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông dự kiến có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm nay.

Những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần nhắc tới quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ. Ông cũng từng gây sức ép yêu cầu Seoul đóng góp nhiều hơn cho chi phí quốc phòng.

Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cho biết, ông có quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên và đó là điều tốt đẹp. Theo Tổng thống Mỹ, Triều Tiên hiện có 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh và điều đó đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra.

Trước đó, Theo Wall Street Journal đưa tin, ông Trump đã thảo luận riêng về khả năng gặp trực tiếp ông Kim Jong-un bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, dự kiến diễn ra ngày 18 - 19/11. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nhiệm kỳ thứ hai.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng gặp ông Kim Jong-un 3 lần, trong đó có cuộc gặp tại khu phi quân sự liên Triều, nơi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước qua đường phân giới quân sự sang lãnh thổ Triều Tiên. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao khi đó không dẫn tới việc Bình Nhưỡng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.

Quang Trung (Nguồn: VOV-Washington)