Tâm điểm của chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump là cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cuộc hội đàm ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường, ông Trump cho biết cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tập trung vào các vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, cuộc xung đột tại Iran và tình hình Ukraine. Các vấn đề kinh tế và thương mại cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Tổng thống Donald Trump lên đường công du châu Á. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, ông Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có những nhượng bộ liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông Putin có thể thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn nhiều so với hiện nay.

Những phát biểu này có phần khác với thông tin được các quan chức cấp cao Mỹ đưa ra trước đó. Theo các quan chức, cuộc hội đàm ba bên chủ yếu tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa và cuộc xung đột tại Iran, trong khi Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự ban đầu. Washington cũng không kỳ vọng các nhà lãnh đạo đạt được thỏa thuận cụ thể ngay tại cuộc gặp đầu tiên.

Cũng trong ngày 16/11, Tổng thống Trump cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du Đông Á lần này. Tuy nhiên, ông chưa công bố kế hoạch cụ thể và phía Triều Tiên chưa xác nhận khả năng diễn ra cuộc gặp.

Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ tới Philippines ngày 17/11. Tại đây, ông sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN; có cuộc gặp với lãnh đạo các nước thuộc nhóm Bộ tứ Quad, gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, nhằm thảo luận về hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tại Trung Quốc, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm song phương, trong khi chưa có cuộc gặp riêng nào được lên lịch giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Putin.

Các cuộc tiếp xúc cấp cao tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn lập trường của ba cường quốc đối với những vấn đề quốc tế quan trọng.

Quang Trung (Nguồn: VOV-Washington)