Đu mình trên độ cao hàng trăm mét, công nhân dựng cột điện 110kV xuyên lễ

Theo anh Hùng, công việc này diễn ra quanh năm, ít khi có thời gian nghỉ dài. Mỗi ngày, anh làm việc khoảng 10 tiếng liên tục, điều khiển từng nhịp nâng hạ để đưa vật liệu lên đúng vị trí cho công nhân lắp đặt. "Những ngày thời tiết khắc nghiệt, công việc thêm phần áp lực, việc giữ được sự tập trung cao độ trong suốt ca làm việc dài mới là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho cả ekip", anh Hùng chia sẻ.