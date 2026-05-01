Xuất bản ngày 01/05/2026 04:45 PM
Đu mình trên độ cao hàng trăm mét, công nhân dựng cột điện 110kV xuyên lễ

Trong kỳ nghỉ lễ, công nhân tại Ninh Bình vẫn làm việc nhiều giờ trên các trụ điện cao hàng trăm mét để đảm bảo tiến độ dự án 110kV.

Tại công trường lắp dựng cột điện 110kV ở Ninh Bình, những ngày này công nhân vẫn miệt mài làm việc trên cao suốt nhiều giờ liền.

Đeo dây an toàn, họ đu mình trên những trụ thép cao vút, cẩn trọng di chuyển giữa các thanh giằng để lắp đặt bu lông, ghép nối cấu kiện. Ở độ cao hàng chục đến cả trăm mét, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tinh thần tập trung cao độ.

Theo các công nhân, mỗi ca làm việc trên cao thường kéo dài khoảng 4 tiếng liên tục. Trong suốt thời gian đó, họ gần như không thể di chuyển nhiều, phải bám trụ trên các thanh thép hẹp, vừa giữ thăng bằng vừa thực hiện các thao tác kỹ thuật.

Việc ăn uống, sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn. Để đưa nước lên cao, các công nhân phải sử dụng dây ròng rọc, buộc chai nước từ dưới đất rồi kéo lên cho đồng nghiệp phía trên.

Đứng dưới mặt đất, anh Hà Đình Hùng điều khiển cẩu đưa các khối sắt thép lên, gần như không rời mắt khỏi cần cẩu vươn cao hơn 100m. Đôi tay điều khiển cần cẩu phối hợp nhịp nhàng, chậm rãi nhưng dứt khoát đưa từng khối sắt thép nặng hàng trăm kg, thậm chí hàng tấn, tiếp cận đúng vị trí mà các công nhân đang chờ sẵn.

Theo anh Hùng, công việc này diễn ra quanh năm, ít khi có thời gian nghỉ dài. Mỗi ngày, anh làm việc khoảng 10 tiếng liên tục, điều khiển từng nhịp nâng hạ để đưa vật liệu lên đúng vị trí cho công nhân lắp đặt. "Những ngày thời tiết khắc nghiệt, công việc thêm phần áp lực, việc giữ được sự tập trung cao độ trong suốt ca làm việc dài mới là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho cả ekip", anh Hùng chia sẻ.

Sau khoảng 4 - 5 tiếng làm việc liên tục trên cao, các công nhân lần lượt di chuyển xuống đất để nghỉ ngơi, đổi ca cho nhóm khác. Vừa chạm đất, việc đầu tiên của họ là tìm nước uống sau nhiều giờ treo mình giữa không trung.

Ở mặt đất, các tổ thợ cũng tất bật với khối lượng công việc không kém phần vất vả. Người sơn hoàn thiện các cấu kiện thép, người buộc, cố định từng bộ phận để chuẩn bị cho việc cẩu kéo lên cao.

Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác và phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí. Từ dưới đất, chỉ cần quan sát một cử chỉ hay tín hiệu nhỏ của đồng nghiệp phía trên, họ đã hiểu cần điều chỉnh, đưa vật liệu theo hướng nào cho phù hợp. Sự ăn ý ấy được hình thành qua thời gian làm việc cùng nhau, giúp quá trình lắp dựng diễn ra liên tục, hạn chế sai sót và đảm bảo an toàn.

Tuyến đường dây đang thi công tại Ninh Bình là một phần trong hệ thống lưới điện 110kV của tỉnh, với hàng trăm cột được lắp dựng dọc theo toàn tuyến.

Các tổ công nhân đang gấp rút hoàn thiện từng hạng mục để kịp đưa công trình vào vận hành. Khi hoàn thành, tuyến đường dây sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa hè, đồng thời đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

Minh Quang
