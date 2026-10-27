Nam diễn viên từng 5 lần đoạt giải Mai Vàng đóng vai xạ thủ giành HCV Olympic

(VTC News) -

Mới đây, bộ phim Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hé lộ hình ảnh Nhan Phúc Vinh trong vai Hoàng Xuân Vinh. Poster tập trung vào bàn tay cầm súng, cánh tay khoác áo đỏ và một phần gương mặt nam chính ẩn trong bóng tối, gợi không khí căng thẳng trước thời khắc quyết định.

Nhan Phúc Vinh sẽ vào vai xạ thủ trong bộ phim “Viên đạn cuối cùng”.

Bộ phim lấy cảm hứng từ hành trình thi đấu của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016, nơi xạ thủ Việt Nam giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi và huy chương bạc nội dung 50m súng ngắn tự chọn. Thay vì chỉ tái hiện thành tích thể thao, tác phẩm còn khai thác áp lực thi đấu, những thất bại và các mối quan hệ phía sau vinh quang.

Với Nhan Phúc Vinh, thử thách nằm ở việc hóa thân thành một nhân vật có thật, từ phong thái, giọng nói đến thói quen và tâm lý của một vận động viên đỉnh cao.

Chia sẻ về lựa chọn diễn viên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói: “Tìm một diễn viên nam có thể đóng Hoàng Xuân Vinh rất khó. Ngoài Nhan Phúc Vinh, tôi chưa nghĩ ra được ai”.

Theo đạo diễn, bên cạnh những nét tính cách mà anh nhận thấy có sự tương đồng với xạ thủ ngoài đời, Nhan Phúc Vinh còn có niềm đam mê thể thao. Đây là một trong những yếu tố khiến nam diễn viên được lựa chọn cho vai diễn.

Trong quá trình phát triển kịch bản, đạo diễn có dịp trao đổi trực tiếp với Hoàng Xuân Vinh để tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Bộ phim sử dụng chất liệu từ câu chuyện có thật, đồng thời xây dựng một số tình tiết hư cấu để phục vụ cách kể chuyện điện ảnh.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hướng dẫn nam diễn viên.

Từ người mẫu đến diễn viên đoạt 5 giải Mai Vàng

Sinh năm 1986 tại Cần Thơ, Nhan Phúc Vinh không bắt đầu sự nghiệp với mục tiêu trở thành diễn viên. Anh tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Cần Thơ, sau đó theo học tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để theo đuổi diễn xuất.

Năm 2008, anh tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và lọt vào vòng chung kết. Một năm sau, Nhan Phúc Vinh giành giải Bạc cuộc thi Ngôi sao Người mẫu Thế hệ mới, đồng thời có vai diễn đầu tiên trong phim Giải cứu thần chết. Công việc người mẫu trở thành bước đệm để anh tiếp cận điện ảnh, trước khi quyết định tập trung cho diễn xuất.

Trong những năm đầu làm nghề, Nhan Phúc Vinh góp mặt ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Anh được chú ý qua Sao đổi ngôi, sau đó tiếp tục tham gia Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Ngày ấy mình đã yêu và nhiều tác phẩm khác.

Nhan Phúc Vinh ghi dấu qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Vai Miên trong Đảo của dân ngụ cư đem lại cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều 2017 và Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20. Năm 2018, anh tiếp tục được trao giải Cánh diều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình với vai diễn trong Ngày ấy mình đã yêu.

Trên màn ảnh nhỏ, Nhan Phúc Vinh dần trở thành gương mặt quen thuộc qua các phim như Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không?, Đừng làm mẹ cáu và Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Anh thường được giao những nhân vật có ngoại hình sáng, tác phong quyết đoán, nhưng mỗi bộ phim cũng đặt ra những yêu cầu riêng về tính cách và diễn biến tâm lý.

Giải Mai Vàng là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đó. Nhan Phúc Vinh lần đầu được vinh danh năm 2012 với Sao đổi ngôi, tiếp tục nhận giải năm 2013 nhờ Đường đua. Những lần chiến thắng sau đó gắn với Tình yêu và tham vọng năm 2020, Giấc mơ của mẹ năm 2022 và Đừng làm mẹ cáu ở mùa giải 2023.

Đời tư kín tiếng, đam mê thể thao

Ngoài đời, Nhan Phúc Vinh được biết đến là người khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng anh không quá phù hợp với sự sôi động của showbiz, ưu tiên công việc diễn xuất và dành nhiều thời gian cho thể thao. Chạy bộ, đạp xe, leo núi không chỉ giúp anh duy trì thể lực mà còn là cách rèn luyện tính kỷ luật, cân bằng cuộc sống. Anh từng hoàn thành cự ly chạy địa hình 100km và cuộc thi ba môn phối hợp Full Ironman 140.6 tại Hàn Quốc.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân sắp cưới.

Nhan Phúc Vinh vốn kín tiếng về chuyện tình cảm. Tối 31/8, nam diễn viên bất ngờ công khai khoảnh khắc cầu hôn thành công Khả Ngân trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích “She said yes” (Cô ấy đã đồng ý). Cùng thời điểm, Khả Ngân cũng chia sẻ về chặng đường mới trong cuộc sống. Đến tối 1/10, Khả Ngân xác nhận mang thai con đầu lòng qua loạt ảnh đời thường khoe bụng bầu. Tin vui của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả.