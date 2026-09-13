Bộ tứ gây bão trong phim giờ vàng ‘Mùa hè năm ấy’

(VTC News) -

Sau 10 tập đầu xoay quanh tuổi thanh xuân của Khánh, Phương và nhóm bạn, Mùa hè năm ấy bước sang giai đoạn trưởng thành với nhiều nhân vật mới. Tuấn Anh, Thùy Dương, Cù Thị Trà và Lý Chí Huy lần lượt đảm nhận Khiêm, Yến Nhi, Thúy và Long.

Các nhân vật này góp phần mở rộng câu chuyện sau 10 năm với những màu sắc khác nhau: Khiêm mang đến sự hài hước, Yến Nhi trẻ trung, Thúy gắn kết hiện tại với quá khứ, còn Long cho thấy sự thay đổi rõ rệt sau những biến cố thời thanh xuân.

Khiêm - Tuấn Anh

Khiêm là nhân vật mới xuất hiện khi bộ phim bước sang giai đoạn trưởng thành. Anh là đồng nghiệp, bạn đồng hành và cùng sống tại khu trọ với Khánh sau khi nhân vật này chấp hành xong án tù.

Khiêm (Tuấn Anh) mang đến những màn tung hứng hài hước trong “Mùa hè năm ấy”.

Khiêm không xuất hiện trong phần thanh xuân của nhóm bạn. Sự có mặt của nhân vật giúp cuộc sống vốn nhiều mặc cảm của Khánh trở nên sinh động hơn. Với tính cách tưng tửng, thích pha trò và cách nói chuyện gần gũi, Khiêm nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật tạo tiếng cười cho phim.

Vai diễn được giao cho Phạm Tuấn Anh, thường được khán giả gọi là Tuấn Mõ. Anh sinh năm 1996, được biết đến với những dạng vai hài, tếu táo, ngổ ngáo trên màn ảnh, từng góp mặt trong Biệt dược đen, Có anh, nơi ấy bình yên, Đèn âm hồn và Đồng hồ đếm ngược.

Trước Mùa hè năm ấy, Tuấn Mõ vừa gây chú ý với vai Viên “vượn” trong Lửa trắng. Điều thú vị là nhân vật này gần như không có thoại và nhanh chóng rời khỏi câu chuyện. Vì thế, khi xuất hiện trong đoạn giới thiệu tập 11 của Mùa hè năm ấy, Tuấn Mõ vừa nói thoại, vừa hát và múa hiến khán giả thích thú. Nhiều người xem bình luận hài hước về việc nam diễn viên cuối cùng cũng có một vai “được nói nhiều”.

Chính nét diễn tự nhiên, có phần tưng tửng của Tuấn Anh giúp Khiêm trở thành mảnh ghép phù hợp với tuyến nhân vật trưởng thành, đặc biệt trong những phân đoạn Khánh phải đối diện với áp lực mưu sinh.

Yến Nhi - Thùy Dương

Thùy Dương đảm nhận Yến Nhi, cô gái trẻ trung, giàu năng lượng trong Mùa hè năm ấy. Đây cũng là vai diễn giúp cô thử sức với một màu sắc khác so với những nhân vật từng thể hiện. Theo Thùy Dương, mỗi vai diễn là cuộc đời riêng, vì vậy cô luôn cố gắng tạo nét khác biệt để tránh lặp lại chính mình trên màn ảnh.

Nữ diễn viên cho biết Yến Nhi có tính cách khá bộc phát, cảm xúc yêu, ghét, vui, buồn đều được thể hiện rõ ràng. Vì vậy, thay vì tính toán quá kỹ cho từng cảnh quay, cô lựa chọn diễn theo cảm xúc để giữ được sự tự nhiên của nhân vật.

Yến Nhi (Thùy Dương) gây chú ý với vẻ trẻ trung, giàu năng lượng.

Trong những tập gần đây, Yến Nhi xuất hiện trong các tình huống đời thường, tạo nên những màn đối thoại gần gũi và có phần hài hước. Tập 13 tiếp tục khai thác tương tác giữa hai nhân vật trong không gian xóm trọ, góp phần làm câu chuyện bớt nặng nề giữa những nút thắt của Khánh và Phương.

Thùy Dương từng ghi dấu qua một số vai diễn truyền hình trước khi thử sức với điện ảnh trong Thanh âm vượt đại dương. Với Yến Nhi trong Mùa hè năm ấy, Thùy Dương tiếp tục lựa chọn một hình tượng trẻ trung, giàu năng lượng và sự tự nhiên trong giao tiếp, qua đó tạo sự cân bằng cho tuyến truyện chính.

Thúy - Cù Thị Trà

Trong bộ tứ, Cù Thị Trà có lẽ là diễn viên khiến khán giả tò mò nhất bởi cô vào vai một nhân vật quen mặt từ phần thanh xuân.

Thúy thời trẻ từng là “hot girl trường múa”, xinh đẹp, sành điệu và khá thực dụng. Cô biết Khánh có tình cảm với mình nhưng vẫn tận dụng sự ngây ngô của anh, biến Khánh thành người trả tiền cho bữa tiệc sinh nhật rồi bỏ mặc anh sau khi cuộc vui kết thúc. Thực tế, Thúy đã có bạn trai là Long và chính mối quan hệ này về sau trở thành một trong những nguyên nhân dẫn tới biến cố lớn của bộ phim.

10 năm sau, Thúy đã bước vào cuộc sống gia đình và trở nên đằm thắm hơn. Cù Thị Trà được đánh giá là phù hợp với ngoại hình của nhân vật bởi những đường nét sắc sảo, gần với phiên bản Thúy thời trẻ.

Thúy (Cù Thị Trà) có nhiều thay đổi sau 10 năm, trưởng thành và đằm thắm hơn.

Sinh năm 1999, Cù Thị Trà là diễn viên tay ngang, từng theo học ngành kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi chuyển hướng sang nghệ thuật vào năm 2022. Cô lần lượt góp mặt trong Chúng ta của 8 năm sau, Gặp em ngày nắng, Dịu dàng màu nắng và có vai chính đầu tay trong Những nẻo đường gần xa.

Trước khi đến với Mùa hè năm ấy, Cù Thị Trà tạo dấu ấn với vai Sương trong Lửa trắng. Nhân vật có tính cách phức tạp, vừa cá tính, dũng cảm nhưng cũng mềm mại và quyến rũ.

Việc trở lại với Thúy cho thấy một màu diễn khác của Cù Thị Trà. Thay vì vẻ gai góc của Sương, cô phải thể hiện hình ảnh người phụ nữ đã có gia đình, đồng thời tiếp tục bị quá khứ của 10 năm trước tác động.

Long - Lý Chí Huy

Long là nhân vật có sự thay đổi đáng chú ý nhất trong nhóm. Ở giai đoạn thanh xuân, anh là bạn trai của Thúy và cũng là người gây ra biến cố khiến Khánh phải nhận tội thay Phương.

Long từng nghi ngờ Thúy có tình cảm với Khánh. Trong lúc nóng giận, anh ép Khánh đối mặt và cầm dao lao vào tấn công. Phương lao tới cứu Khánh, khiến Long bị ngã, chấn thương nặng. Sau sự việc, Khánh nhận toàn bộ trách nhiệm về mình và chấp nhận án tù.

Long (Lý Chí Huy) lột xác từ chàng trai nóng nảy thành người đàn ông của gia đình.

Thế nhưng 10 năm sau, mối quan hệ giữa Long và Khánh đã thay đổi. Hai người từ đối đầu trở thành bạn bè. Long cũng bước vào cuộc sống gia đình và đang háo hức chờ đón con đầu lòng. Ở tập 13, anh còn nhờ Khánh tư vấn chuyện mua cũi cho em bé, cho thấy một Long hoàn toàn khác so với chàng trai nóng nảy của 10 năm trước.

Vai Long được giao cho Lý Chí Huy, nam diễn viên sinh năm 1985, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng giành Huy chương Bạc với vai Đại đội trưởng Bằng trong vở Lời thề thứ 9 tại Liên hoan Sân khấu các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ năm 2013.

Trên truyền hình, Lý Chí Huy từng xuất hiện trong Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ, Bí mật Tam giác vàng, Đấu trí… Anh cũng gây chú ý với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - nhân vật có tính cách hợm hĩnh, nhiều câu thoại gây tranh luận.

Chính vì thường được giao những nhân vật có phần đểu cáng, Lý Chí Huy khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong Mùa hè năm ấy với một Long đã thay đổi. Lối diễn có phần dí dỏm của anh cũng khiến nhân vật bớt đi vẻ đáng ghét và dễ tạo thiện cảm hơn.