Mỹ nhân phim giờ vàng: Ngoài đời sang chảnh, lên phim khắc khổ không nhận ra

(VTC News) -

Sau thời gian ghi dấu ấn với những vai phụ nữ hiện đại, thành đạt trên màn ảnh, diễn viên Huyền Lizzie trở lại truyền hình với diện mạo khác biệt. Trong bộ phim mới của VTV, cô vào vai Hạnh, người phụ nữ có cuộc sống nhiều vất vả, phải một mình chăm sóc con và gánh vác những hậu quả từ cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Huyền Lizzie trong bộ phim “Căn nhà không mái che”.

Tạo hình mới của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không còn những bộ trang phục công sở thời thượng, mái tóc được chăm chút hay phong thái tự tin của một nữ doanh nhân, Huyền Lizzie xuất hiện với gương mặt hốc hác, làn da sẫm màu, vóc dáng gầy gò và quần áo cũ sờn. Một vết bớt trên mặt cũng góp phần khiến diện mạo nhân vật khác xa hình ảnh quen thuộc của cô.

Huyền Lizzie giảm 4-5kg, chấp nhận làm xấu để vào vai

Để vào vai này, Huyền Lizzie cho biết cô phải giảm khoảng 4-5kg để ngoại hình phù hợp với nhân vật Hạnh. Tuy nhiên, khi thử tạo hình, đạo diễn vẫn cho rằng nữ diễn viên quá xinh đẹp so với hình dung về người phụ nữ lam lũ. Ê-kíp quyết định thêm vết bớt trên mặt để tạo sự khác biệt rõ rệt.

Ban đầu, nữ diễn viên có chút ngần ngại khi phải thay đổi diện mạo vốn được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, cô hiểu rằng nhân vật cần một ngoại hình đủ sức phản ánh những nhọc nhằn và tổn thương đã trải qua.

Nữ diễn viên giảm 4-5kg và tạo hình làm xấu mình để vào vai.

Hạnh là người phụ nữ nông thôn, làm nghề bán rau, phải xoay xở kinh tế và chăm sóc con trong hoàn cảnh khó khăn. Người chồng sa vào cờ bạc, để lại nợ nần, có hành vi bạo hành rồi bỏ đi, khiến cuộc sống của cô càng thêm chật vật.

Khác với những vai diễn từng gắn với hình ảnh sang trọng, Hạnh không có điều kiện chăm chút vẻ ngoài. Ngoại hình thiếu sức sống, làn da sạm và trang phục giản dị giúp nhân vật hiện lên gần gũi hơn với hình dung về một người phụ nữ phải vật lộn mưu sinh. Nữ diễn viên xem đây là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, chứng minh khả năng diễn xuất thay vì chỉ được nhớ đến nhờ ngoại hình.

Ngoài đời chuộng phong cách sang trọng, gợi cảm

Trái ngược với tạo hình khắc khổ trên phim, Huyền Lizzie ngoài đời theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, thanh lịch và có phần gợi cảm.

Ở tuổi 36, nữ diễn viên thường xuất hiện với những bộ trang phục tôn vóc dáng, từ váy ôm, áo hai dây đến các thiết kế công sở có đường cắt tinh tế. Cô ưu tiên những gam màu trung tính như trắng, đen, be và nâu, kết hợp phụ kiện để tạo vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ.

Ngoài đời, nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang sang trọng.

Trên trang cá nhân, Huyền Lizzie cũng thường chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng với phong cách trẻ trung, năng động.

Trước đó, trong Cách em 1 milimet, nữ diễn viên vào vai Ngân, một phụ nữ thành đạt ở tuổi 35. Nhân vật thường xuất hiện trong những bộ suit, áo gile cách điệu và trang phục công sở tối giản, toát lên vẻ tự tin, bản lĩnh.

Với vai Ngân, Huyền Lizzie từng chia sẻ rằng phong cách của nhân vật khá gần với hình ảnh ngoài đời của cô. Tuy nhiên, khi đảm nhận vai Hạnh, nữ diễn viên phải thay đổi gần như toàn bộ cách xây dựng diện mạo, từ vóc dáng, làn da đến trang phục. Sự tương phản này khiến màn trở lại của Huyền Lizzie nhận được sự quan tâm.

Muốn thoát khỏi hình ảnh “hot girl đóng phim”

Diễn viên Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền, SN 1990) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua các bộ phim giờ vàng của VTV. Xuất thân là hot girl đời đầu tại Hà Nội, cô từng bước chuyển hướng sang diễn xuất và duy trì hoạt động nghệ thuật bền bỉ trong hơn 15 năm.

Huyền Lizzie đang là một trong mỹ nhân ghi dấu trên phim giờ vàng VTV.

Năm 2009, Huyền Lizzie lọt Top 5 Miss Teen, từ đó gia nhập showbiz với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tham gia phim truyền hình và kinh doanh thời trang. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim như Bộ tứ 10A8, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau và Cách em 1 milimet...

Khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên tạm rút lui để lập gia đình. Cuộc hôn nhân kết thúc sau ba năm, Huyền Lizzie ly hôn và làm mẹ đơn thân vào năm 2019.

Sau biến cố đời tư, nữ diễn viên trở lại mạnh mẽ với loạt phim của VFC. Đáng chú ý nhất là vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về - nhân vật có chiều sâu tâm lý, đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong hình ảnh diễn xuất của cô.

Huyền Lizzie còn duy trì kinh doanh riêng và hợp tác quảng cáo. Cô cho biết nhờ công việc diễn viên, bản thân có thêm cơ hội làm việc với nhiều nhãn hàng và xây dựng hình ảnh cá nhân ổn định. Năm 2022, cô chia sẻ căn hộ cá nhân; đến năm 2024, tiếp tục gây chú ý khi sở hữu xe hơi trị giá khoảng 2 tỷ đồng cùng nhiều phụ kiện hàng hiệu.

Huyền Lizzie vẫn độc thân và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên chưa nghĩ tới chuyện tình cảm, lựa chọn dành thời gian cho công việc, con cái và gia đình. Với cô, mỗi người có một giai đoạn và lựa chọn khác nhau, và cuộc sống hiện tại mang lại cảm giác đầy đủ, cân bằng.