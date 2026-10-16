Nhan sắc mỹ nhân người Tày đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV

Trích đoạn phim “Căn nhà không mái che”.
Học vấn đáng nể của nam MC dẫn 'Vua tiếng Việt' mùa mới
MC Đức Bảo dẫn dắt chương trình "Vua tiếng Việt" mùa 7 trên VTV từng tốt nghiệp kỹ sư Đại học Bách Khoa, sở hữu khả năng ngoại ngữ ấn tượng.
Nam MC nào thay Sơn Lâm dẫn ‘Vua Tiếng Việt’ trên VTV?
Sau hai mùa đồng hành cùng “Vua Tiếng Việt”, MC Sơn Lâm nhường vị trí dẫn chương trình cho một gương mặt quen thuộc trên sóng VTV.
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Tăng Thanh Hà lần đầu được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới
Tăng Thanh Hà lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026, sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.
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Mỹ nhân phim giờ vàng: Ngoài đời sang chảnh, lên phim khắc khổ không nhận ra
Huyền Lizzie gây chú ý khi rũ bỏ hình ảnh sang chảnh quen thuộc, thay đổi diện mạo để hóa thân thành người phụ nữ nông thôn lam lũ trên màn ảnh.
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