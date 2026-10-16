Nhan sắc mỹ nhân người Tày đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV

Sau thành công của phim, Thu Hà có khoảng thời gian tạm nghỉ vì chấn thương ở chân và cột sống. Sau đó, nữ diễn viên từng được mời tham gia một số dự án điện ảnh nhưng không nhận lời. Thay vào đó, cô muốn chờ đợi dự án thật sự phù hợp với bản thân.