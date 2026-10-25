Đàm Thu Trang, Erik, Đức Phúc cùng dàn sao Việt đổ bộ concert BIGBANG đêm 2

Ca sĩ Phương Ly chia sẻ khoảnh khắc có mặt trong đêm diễn của BIGBANG. Nữ ca sĩ được biết đến là fan lâu năm của G-Dragon, từng cover ca khúc Missing You của nam nghệ sĩ và lồng ghép nhiều chi tiết gợi nhắc thần tượng trong MV cùng tên phát hành năm 2020. Tháng 6/2025, Phương Ly từng có cơ hội gặp gỡ, chung khung hình với G-Dragon tại Hà Nội, cô chia sẻ rằng mình phải cố giữ bình tĩnh trước thần tượng.
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