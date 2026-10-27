Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến 'Bài ca tuổi trẻ' qua đời

Đại diện Hội Âm nhạc TP.HCM chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến qua đời vào 6h sáng nay 27/10 tại nhà riêng do tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 77 tuổi.

“Sự ra đi của ông là mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình và tập thể Hội Âm nhạc TP.HCM”, người này nói.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến. (Ảnh: FBNV)

Linh cữu nhạc sĩ Trần Xuân Tiến được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng chi nhánh phía Nam, phường Hạnh Thông, TP.HCM. Lễ viếng bắt đầu từ tối 29/10. Sáng 31/10, gia đình sẽ đưa ông đi hỏa táng tại phường Bình Hưng Hòa.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến sinh năm 1950 tại Nghĩa Lộ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Ông từng làm Trưởng ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM; nguyên Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Khi theo học Đại học Văn khoa Sài Gòn, Trần Xuân Tiến trở thành hội viên của Hội Sinh viên sáng tác, trực thuộc Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn; từng là Đoàn trưởng Đoàn Văn nghệ sinh viên - học sinh Sài Gòn tham gia phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe cùng thời với các nhạc sĩ như Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Sanh…

Ông có sức sáng tác dồi dào, là tác giả của hàng trăm ca khúc như: Bài ca tuổi trẻ, Hành khúc sinh viên, Tuổi trẻ 20, Tuổi trẻ miền Đông, Em gái Văn khoa, Niềm vui chiến dịch, Hương ca, Gió về biển khơi, Chim hòa bình...

Không chỉ viết khỏe, Trần Xuân Tiến còn là số ít nhạc sĩ có giọng hát hay, thường tự thể hiện các tác phẩm của mình. Trong nghề, ông được đánh giá là người vui tính, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè quý mến. Tuổi già, Trần Xuân Tiến truyền nghề lại cho con gái là nhạc sĩ Mai Trâm.