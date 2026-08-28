Hai diễn viên đóng 'cặp đôi gà bông' phim giờ vàng khiến khán giả mê mẩn

(VTC News) -

Bộ phim Mùa hè năm ấy lên sóng giờ vàng đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Phim đan xen giữa tình bạn, những rung động đầu đời và những biến cố khiến các nhân vật phải trưởng thành. Câu chuyện được chia thành hai giai đoạn: Thời học sinh và 10 năm sau.

Cặp đôi Long Vũ - Lưu Ly được khán giả yêu mến bởi chuyện tình của Khánh - Phương trên màn ảnh.

Trong số các tuyến nhân vật trẻ, chuyện tình của Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly) thu hút sự quan tâm của khán giả. Từ những người bạn thân thiết, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau qua những tình huống rất đời thường.

Ngay từ những tập đầu, khán giả đã nhận ra Phương có tình cảm đặc biệt với Khánh qua ánh mắt, cách quan tâm và những phản ứng rất nhỏ. Những biểu hiện chỉ diễn ra trong vài giây cũng đủ cho thấy sự rung động của Phương dành cho cậu bạn thân.

Đến khi Khánh bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, mối quan hệ giữa hai người liên tục xuất hiện những hiểu lầm. Khánh từng tìm cách ghép Phương với Tùng nhưng lại khó chịu khi thấy cô quan tâm người ta. Phương cũng không vui khi bắt gặp Khánh bên người yêu cũ.

Diễn xuất tự nhiên của cả hai nhận được nhiều lời khen.

Những giận dỗi, ghen tuông và cách cả hai tìm cách quan tâm nhau khiến khán giả thích thú. Trên mạng xã hội, nhiều người yêu thích sự hồn nhiên của cặp đôi và có cảm giác được trở về những năm tháng đi học.

Với Long Vũ, vai Khánh là dấu ấn tiếp bước thành công của vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ. Anh sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng góp mặt trong Cuộc chiến không giới tuyến, Không ngại cưới, chỉ cần một lý do, Cầu vồng ở phía chân trời và một số phim khác.

Sau khi được chú ý với vai Chải, Long Vũ đối diện với áp lực bị khán giả nhớ đến với một màu nhân vật. Anh cho biết thay vì cố gắng thoát khỏi cái bóng của nhân vật cũ, anh tập trung vào việc làm tốt từng vai mình nhận.

Khánh trong Mùa hè năm ấy mang màu sắc khác Chải, đó là chàng trai tuổi học trò có phần nghịch ngợm, bốc đồng nhưng giàu tình cảm. Đằng sau vẻ ngoài vô tư là những tổn thương và mặc cảm mà Khánh phải đối diện khi trưởng thành.

Sau khi phần thanh xuân của Khánh khép lại, Long Vũ viết lời chia tay nhân vật trên trang cá nhân. Nam diễn viên cho biết anh nghẹn ngào khi nhìn Khánh bước qua những năm tháng rực rỡ nhất.

“Thanh xuân của Khánh trên màn ảnh cuối cùng cũng đã đi đến chương khép lại”, Long Vũ chia sẻ.

Long Vũ nỗ lực ghi dấu với vai Khánh.

Nam diễn viên nhìn hành trình của Khánh như một cuốn phim chứa cả những ký ức đẹp đẽ lẫn những biến cố, va vấp và nỗi đau. Theo anh, chính những đổ vỡ ấy giúp nhân vật có cơ hội tự chữa lành để bước sang một giai đoạn mới.

Gửi lời cảm ơn đến khán giả, các bạn diễn và ê-kíp, Long Vũ đặc biệt nhắc đến mẹ Vân Dung, người truyền cho anh ngọn lửa nghề và trở thành tấm gương để anh học hỏi trong quá trình theo đuổi diễn xuất. Nam diễn viên thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót khi đảm nhận vai diễn dài hơi nhưng đã cố gắng hết sức để sống thật với nhân vật.

Lưu Ly lần đầu thử sức với diễn xuất.

Nếu Long Vũ đã có độ nhận diện nhất định, Lưu Ly lại là gương mặt mới của màn ảnh truyền hình. Cô đảm nhận Phương thời học sinh và đây là vai chính truyền hình đầu tiên.

Lưu Ly hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông. Khi nhận được lời mời casting Mùa hè năm ấy, cô tưởng đó là cuộc gọi lừa đảo vì chưa từng nghĩ mình có cơ hội xuất hiện trong một bộ phim giờ vàng. Sau các vòng thử vai, Lưu Ly được đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh lựa chọn vào vai Phương.

Là diễn viên tay ngang, Lưu Ly thừa nhận việc đóng một vai dài hơi tạo không ít áp lực. Cô phải duy trì cảm xúc của nhân vật trong thời gian dài, đồng thời bảo đảm sự liền mạch khi các cảnh phim không được quay theo trình tự thời gian. Quá trình ghi hình kéo dài hơn một tháng cũng là thử thách lớn với nữ diễn viên lần đầu đảm nhận vai chính.

Tuy nhiên, sự mới mẻ cũng là lợi thế của Lưu Ly. Những biểu cảm còn có phần vụng về, ánh mắt ngập ngừng hay nụ cười bối rối của cô phù hợp với hình ảnh nữ sinh 17-18 tuổi lần đầu biết rung động.

Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho ngoại hình trong trẻo và cách diễn tự nhiên của Lưu Ly. Một số ý kiến thậm chí mong nữ diễn viên giữ nguyên vẻ ngoài hiện tại, không can thiệp thẩm mỹ.

Sau những phản hồi tích cực từ khán giả, Lưu Ly cho biết cô nghiêm túc cân nhắc việc theo đuổi diễn xuất lâu dài thay vì chỉ xem đây là một trải nghiệm

Long Vũ và Lưu Ly đồng hành với khán giả ở giai đoạn thanh xuân của nhân vật.

Long Vũ và Lưu Ly chỉ đồng hành với khán giả ở giai đoạn thanh xuân của nhân vật. Khi câu chuyện chuyển sang thời điểm 10 năm sau, vai Khánh và Phương được Tô Dũng và Minh Thu đảm nhận. Sự thay đổi này khiến không ít khán giả tiếc nuối phiên bản tuổi trẻ của cặp đôi.

Dẫu vậy, phần thể hiện của Long Vũ và Lưu Ly đã kịp để lại dấu ấn riêng. Cặp đôi “gà bông” này chinh phục người xem bằng những rung động nhỏ, vụng về và trong trẻo - đúng với tinh thần mà Mùa hè năm ấy muốn kể về tuổi thanh xuân.