(VTC News) -

Có những món quà được trao đi với mong muốn giúp một đứa trẻ tiếp tục đến trường, nhưng với cô Bùi Thị Thúy (sinh năm 1991), giáo viên Trường Tiểu học Hải Ninh 2, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng - câu chuyện một học sinh từng được tặng xe đạp rồi sau đó không còn liên lạc được để lại nỗi day dứt kéo dài.

‘Liệu em có được tiếp tục đi học?’

Trong một lần khảo sát thực tế để triển khai hoạt động dành cho thiếu nhi, cô Thúy gặp một bé gái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em đến tuổi đi học nhưng chưa có cơ hội tới trường.

Cô vận động mạnh thường quân hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và tặng em một chiếc xe đạp để có điều kiện đến lớp. Nhìn em được đi học, vui chơi cùng bạn bè, cô từng rất hạnh phúc.

Sau biến cố gia đình, em phải nghỉ học và chuyển đến nơi khác sinh sống. Từ đó, cô không còn liên lạc được với em.

“Đến tận hôm nay, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh những câu hỏi: Liệu em có được tiếp tục đi học không? Cuộc sống của em có tốt đẹp hơn không? Và ở nơi ấy, có ai đang yêu thương, che chở và đồng hành cùng em hay không?”, Thúy nói.

Cô Bùi Thị Thúy và các học trò.

Cô không mong đứa trẻ nhớ đến những gì mình từng giúp đỡ, chỉ mong em được bình yên, tiếp tục đến trường và có một tuổi thơ trọn vẹn. Câu chuyện khiến cô nhận ra, trao một món quà để đưa trẻ đến trường là điều đáng quý, nhưng giúp các em duy trì việc học và vượt qua khó khăn mới là hành trình cần sự chung tay lâu dài.

Kể từ đó, cô Thúy càng quan tâm đến việc tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo, tổ chức các sân chơi văn nghệ, thể thao, hoạt động trải nghiệm để các em có thêm cơ hội phát triển.

Sinh năm 1991, Bùi Thị Thúy lớn lên trong gia đình thuần nông, có bố là bộ đội. Ngưỡng mộ hình ảnh người lính, cô từng mơ được khoác lên mình màu áo xanh quân đội. Tuy nhiên, nghề giáo lại đến với cô bằng cơ duyên tình cờ.

Lời dạy của bố về việc trân trọng lựa chọn, sống có trách nhiệm và cống hiến bằng tâm huyết đã trở thành động lực để cô gắn bó với con đường đã chọn.

“Nếu đến với nghề giáo là cơ duyên thì chính tình yêu thương học trò khiến tôi tự nguyện gắn bó với nghề”, cô Thúy chia sẻ.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp sư phạm, Thúy nhận công tác tại Trường Tiểu học Hải Ninh 2 với nhiệm vụ giáo viên Âm nhạc. Đến năm học 2016-2017, cô được giao nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội. Công việc mới mở ra cơ hội để cô đồng hành với học sinh ngoài những tiết học, từ tổ chức phong trào đến giáo dục kỹ năng, phát triển năng khiếu và nuôi dưỡng ước mơ.

Tạo sân chơi, tìm cách giúp học trò theo học lâu dài

Trong công tác Tổng phụ trách Đội, cô Thúy chú trọng xây dựng những hoạt động gần gũi, giúp học sinh vừa học vừa chơi, chủ động khám phá và thể hiện bản thân.

Cô nghiên cứu, triển khai nhiều mô hình như “Thư viện cầu thang”, “Thư viện xanh”, “Xổ số học tập”, “Hộp số toán học”, cùng các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, giáo dục kỹ năng sống và bảo vệ môi trường.

Những năm gần đây, cô đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Một số sản phẩm tiêu biểu gồm “Hibi AI - Đồng hành cùng các bạn”, chuỗi phim hoạt hình “One và Zero” trong chiến dịch “Không một mình”, mô hình “Trợ lý măng non Liên đội”, cùng các nội dung giáo dục an toàn số cho học sinh tiểu học.

Cô Thúy ứng dụng công nghệ xây dựng kho dữ liệu giáo dục chủ quyền biển đảo Việt Nam, thiết kế trò chơi tương tác, sân chơi trực tuyến và số hóa tài liệu phục vụ hoạt động Đội.

Với nữ giáo viên, công nghệ không phải đích đến mà là công cụ giúp giáo viên đổi mới cách tổ chức hoạt động, đưa kiến thức đến gần học sinh hơn và tạo thêm cơ hội để các em phát triển kỹ năng.

Cô còn tham gia các chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn như “Nuôi heo đất”, “Thắp sáng ước mơ”, “Tấm áo tặng bạn”, “Tiếp bước tới trường”.

Phía sau những sáng kiến là quá trình tự học, thử nghiệm và không ít thời gian dành cho việc nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm. Tháng 11/2026, Thúy được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” cấp quốc gia.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là sáng kiến được công nhận hay một danh hiệu được trao, mà là khi nhìn thấy những ý tưởng từng nằm trên trang giấy trở thành những hoạt động thực sự có ích cho học trò”, cô nói.

Sau hơn 13 năm làm nghề, điều cô Thúy trăn trở nhất vẫn là những học sinh chưa có đủ điều kiện học tập, vui chơi và phát triển năng lực. Cô tự hỏi những việc đã làm có đủ giúp các em vượt qua khó khăn hay chưa, bản thân còn có thể làm gì tốt hơn.

Công việc Tổng phụ trách Đội cũng có những áp lực riêng. Có ý tưởng cô tâm huyết nhưng chưa thể triển khai trọn vẹn vì điều kiện thực tế, nguồn lực hạn chế.

Những lúc chạnh lòng, cô giáo trẻ lại nhớ lời bố, tự nhắc mình nếu chưa thể làm những điều lớn lao thì hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất bằng khả năng và sự chân thành.

Cô mong giáo viên, đặc biệt là Tổng phụ trách Đội, được quan tâm hơn, điều kiện làm việc, cơ hội học tập, nâng cao năng lực và có thêm không gian đổi mới. Những ý tưởng xuất phát từ tâm huyết của người giáo viên, theo cô, cần được lắng nghe, khích lệ và tạo điều kiện để trở thành hoạt động hữu ích cho học sinh.

Cô Thúy dự định tiếp tục đổi mới công tác Đội, nghiên cứu mô hình giáo dục sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, AI và chuyển đổi số.

Cô cũng muốn phát triển các chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn theo hướng lâu dài, bền vững. Từ câu chuyện cô bé từng được tặng xe đạp nhưng sau đó không còn liên lạc, cô Thúy hiểu rằng trẻ em không chỉ cần một món quà hay suất học bổng để bắt đầu hành trình đến trường, mà còn cần được quan tâm và đồng hành để có thể đi tiếp.