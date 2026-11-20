(VTC News) -

Sinh ra và lớn lên trong gia đình còn nhiều khó khăn ở vùng ven biển Nhà Mát, Bạc Liêu, thầy Hồ Thanh Tùng, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, thấu hiểu giá trị của nghị lực, sự kiên trì và khát vọng vượt khó học tập vươn lên.

Từ chính những trải nghiệm tuổi thơ, thầy chọn nghề giáo, rồi dành nhiều tâm huyết để đổi mới dạy học, khơi dậy đam mê khoa học và giúp học trò tin vào khả năng của chính mình.

Trước khi đến với nghề giáo, thầy Tùng từng có những ước mơ, dự định nghề nghiệp khác. Nhưng càng học tập, thầy càng nhận ra mình yêu thích khoa học, đặc biệt là môn Hóa học, đồng thời có niềm vui khi chia sẻ kiến thức và giúp người khác hiểu những điều mới mẻ.

Thầy Hồ Thanh Tùng được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026.

Cơ duyên đến với nghề giáo hình thành từ chính hình ảnh các thầy cô tận tụy truyền cảm hứng. “Tôi nhận ra rằng, người thầy không chỉ trao truyền kiến thức mà còn có thể thay đổi suy nghĩ, khơi dậy niềm tin và mở ra những con đường mới cho học trò”, thầy Tùng chia sẻ.

Tháng 11/2014, thầy Hồ Thanh Tùng chính thức gắn bó với nghề giáo. Sau nhiều năm đứng lớp, thầy càng thấm thía ý nghĩa của việc gieo những hạt mầm tri thức, niềm tin và khát vọng cho học sinh, nhất là những em có xuất phát điểm còn nhiều khó khăn.

Một câu hỏi giúp học trò dám thử sức

Trong hành trình dạy học, câu chuyện về một học trò vào năm 2020 là kỷ niệm mà thầy Tùng nhớ mãi. Khi mới tiếp xúc, em ham chơi, mê game, thiếu tập trung học tập, ngại giao tiếp và không tin bản thân có thể làm được điều gì nổi bật.

Sau một buổi học, thầy giữ em lại trò chuyện. Thầy đặt câu hỏi: “Nếu ngày mai em được chọn làm một điều khiến bố mẹ tự hào, em nghĩ mình có thể làm được không?”.

Câu trả lời của học trò là “Em nghĩ mình không làm được”.

Sự tự ti ấy khiến thầy suy nghĩ. Thầy nhận ra điều học trò thiếu có thể không phải năng lực, mà là niềm tin vào bản thân. Thay vì trách mắng hay chỉ yêu cầu em tập trung học tập, thầy Tùng lựa chọn cách tiếp cận khác: trò chuyện, động viên, giao nhiệm vụ vừa sức và từng bước đưa em tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo.

Khi sản phẩm đầu tiên hoàn thành, ánh mắt và thái độ của học sinh dần thay đổi. Em chủ động hơn, say mê học tập, mạnh dạn thể hiện bản thân và bắt đầu nhìn thấy những khả năng mà trước đây chính em cũng không nghĩ tới.

Kết quả, học sinh này thi đỗ vào trường chuyên, giành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh. Hiện, em theo học ngành Y tại Hà Nội.

Với thầy Tùng, điều đáng nhớ không chỉ là giải thưởng mà học trò đạt được, mà chính là sự thay đổi trong hành trình trưởng thành của các em.

“Thành công lớn nhất của người thầy không chỉ là có bao nhiêu học sinh đạt giải hay bao nhiêu điểm số cao, mà là giúp một học trò từng nghĩ mình không thể làm được điều gì, cuối cùng có đủ niềm tin để chinh phục những ước mơ lớn hơn”, thầy bày tỏ.

Thầy giáo làm bảng tính tan thông minh cho học trò

Thầy Tùng còn dành nhiều tâm huyết đổi mới phương pháp dạy học, đưa công nghệ và các sản phẩm trực quan vào môn Hóa học, giúp học sinh dễ tiếp cận kiến thức hơn.

Một trong những công trình thầy tâm huyết là “Bảng tính tan thông minh dành cho học sinh THCS”. Ý tưởng xuất phát từ thực tế nhiều học sinh gặp khó khăn trong ghi nhớ hóa trị, công thức hóa học, khối lượng phân tử và tính tan của các chất.

Thầy mong muốn tạo ra công cụ học tập trực quan, giúp học sinh có thể tra cứu, tương tác và chủ động khám phá kiến thức, thay vì học thuộc máy móc.

Để hoàn thiện sản phẩm, thầy trải qua nhiều lần thiết kế, thử nghiệm, chỉnh sửa. Có những lúc tưởng chừng phải làm lại từ đầu, song góp ý của đồng nghiệp và phản hồi của học sinh giúp thầy kiên trì theo đuổi ý tưởng.

Công trình được vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt năm 2021” và đạt Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo toàn quốc năm 2022.

Từ sản phẩm này, thầy tiếp tục phát triển các công cụ học tập Hóa học, trò chơi giáo dục, hoạt động STEM và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

“Tôi luôn quan niệm rằng, nếu chỉ dạy học sinh ghi nhớ kiến thức trong sách giáo khoa thì chưa đủ, người giáo viên phải tìm cách giúp các em hiểu, biết vận dụng và có khả năng sáng tạo từ những điều đã học”, thầy Tùng nói.

Mong giáo viên yên tâm sống và sáng tạo với nghề

Nhiều năm gắn bó với nghề, điều khiến thầy Tùng trăn trở là làm sao giáo viên vừa có thể toàn tâm toàn ý với học trò, vừa có đủ điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình và phát triển bản thân.

Ngoài giờ lên lớp, giáo viên còn phải chuẩn bị bài giảng, đổi mới phương pháp, thực hiện công tác chủ nhiệm, hồ sơ chuyên môn, hoạt động phong trào cùng nhiều nhiệm vụ khác. Trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng đặt ra yêu cầu mới, áp lực công việc cũng lớn hơn.

Thầy mong muốn tiếp tục cải thiện thu nhập, chế độ đãi ngộ, giảm áp lực hành chính, đồng thời tạo thêm cơ chế và nguồn lực để giáo viên nghiên cứu khoa học, phát triển STEM, ứng dụng công nghệ, mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy.

Thầy Tùng và các học trò.

Ước mơ lớn nhất của thầy không chỉ là có thêm thành tích trong sự nghiệp, mà là xây dựng môi trường nơi mỗi học sinh đều được phát hiện năng lực, khơi dậy đam mê và có cơ hội phát triển theo cách riêng, bất kể xuất phát điểm.

“Các em không nhất thiết phải là người giỏi nhất, nhưng hãy luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đừng để hoàn cảnh quyết định giới hạn ước mơ, cũng đừng sợ thất bại khi dám thử sức với những điều mới mẻ”, thầy nhắn nhủ.