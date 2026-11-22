(VTC News) -

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long, thầy Lâm Nhất Luân, giáo viên Trường Tiểu học Long Thới, sớm thấu hiểu những khó khăn của cuộc sống.

Hơn 19 năm gắn bó với nghề giáo, trải qua hai trường tiểu học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thầy không chỉ dạy chữ mà còn nỗ lực tiếp thêm niềm tin, nâng đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình đến trường.

Với thầy, những phần thưởng cao quý hay thành tích chuyên môn là sự ghi nhận đáng trân trọng, nhưng điều khiến người giáo viên hạnh phúc hơn cả vẫn là nhìn thấy học trò trưởng thành, biết vượt qua mặc cảm và nuôi dưỡng ước mơ.

Thầy Lâm Nhất Luân, giáo viên Trường Tiểu học Long Thới, tỉnh Vĩnh Long.

Học sinh cần giúp đỡ thì thầy vẫn còn lý do để cố gắng

Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Hòa, Vĩnh Long, trong gia đình có truyền thống làm nông, thầy Lâm Nhất Luân lựa chọn nghề giáo từ tình yêu dành cho trẻ thơ và mong muốn góp phần mang tri thức đến với học sinh quê hương.

Quyết định theo nghề không chỉ xuất phát từ mong muốn truyền đạt kiến thức, mà còn từ khát vọng được đồng hành, nâng đỡ những ước mơ của trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 19 năm công tác tại hai trường tiểu học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thầy chứng kiến nhiều học sinh đến trường với bộ quần áo cũ, thiếu sách vở, điều kiện học tập còn hạn chế. Những hình ảnh ấy khiến thầy càng thấm thía trách nhiệm của người giáo viên và thêm động lực để gắn bó với lớp học.

Mỗi học sinh có một hoàn cảnh, một khả năng và tốc độ tiến bộ riêng. Vì vậy, người giáo viên không thể chỉ dừng lại ở việc hoàn thành bài giảng, mà cần hiểu học trò, kiên nhẫn đồng hành và tạo cơ hội để từng em phát huy năng lực.

“Tôi nghĩ rằng, chỉ cần còn học sinh cần được giúp đỡ thì người thầy vẫn còn lý do để cố gắng”, thầy bộc bạch.

Câu nói của học trò nghèo làm thầy nhớ mãi

Trong hơn 19 năm đứng lớp, có câu chuyện khiến thầy Luân không thể quên. Đó là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khá rụt rè, ít phát biểu và thường cúi đầu mỗi khi thầy cô đặt câu hỏi.

Thầy nhận ra em không thiếu khả năng học tập mà thiếu niềm tin vào bản thân. Một lần, học sinh nói với thầy: “Con muốn học thật giỏi, nhưng nhà con khó khăn”.

Câu nói ngắn ấy khiến thầy xúc động. Với thầy, đó không chỉ là lời tâm sự của một đứa trẻ, mà còn cho thấy hoàn cảnh sống có thể trở thành rào cản khiến học sinh tự ti, ngại thể hiện và chưa dám nghĩ đến những ước mơ lớn hơn.

Thầy nhẹ nhàng động viên: “Hoàn cảnh hôm nay không quyết định con sẽ trở thành người như thế nào sau này. Con cứ cố gắng từng chút một. Thầy sẽ đồng hành cùng con”.

Từ đó, thầy kiên trì hướng dẫn, động viên và ghi nhận từng tiến bộ nhỏ của em. Từ một học sinh nhút nhát, em dần tự tin phát biểu, đứng trước lớp trình bày bài làm. Sự thay đổi ấy khiến thầy vui, bởi em không chỉ tiến bộ trong học tập mà còn bắt đầu tin vào năng lực của bản thân.

“Đối với tôi, đó là một trong những phần thưởng đẹp nhất của nghề giáo. Thành công của người thầy không chỉ là giúp học sinh đạt điểm cao mà còn là giúp các em tin vào chính mình và dám ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn”, thầy Luân nói.

Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, từ cử nhân Giáo dục tiểu học đến Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Không ngừng học tập, đổi mới để giúp đỡ học trò

Thầy Luân quan niệm, muốn học sinh tiến bộ, người giáo viên phải không ngừng học tập, đổi mới phương pháp và tận tâm với từng đối tượng học sinh.

Thầy tích cực tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và phong trào của ngành. Trong quá trình bồi dưỡng học sinh, thầy đồng hành cùng các em đạt 2 giải Khuyến khích cấp quốc gia, 1 giải Nhì cấp tỉnh và 2 giải Khuyến khích cấp huyện.

Bản thân thầy cũng đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2017, giải Khuyến khích giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm 2023 cùng nhiều thành tích khác.

Những đóng góp trong quá trình công tác giúp thầy vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng, Huân chương Lao động hạng Ba, hai danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phía sau thành tích là những giờ miệt mài nghiên cứu bài giảng, tìm phương pháp phù hợp với từng học sinh và những trăn trở khi chứng kiến các em còn thiếu thốn.

Dẫu nhận được nhiều sự ghi nhận, thầy Luân cho rằng điều tâm huyết nhất vẫn là hỗ trợ học sinh yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em không mặc cảm, không bỏ cuộc và có thêm cơ hội tiếp tục đến trường.

Phía sau thành tích là những giờ miệt mài nghiên cứu bài giảng, tìm phương pháp phù hợp với từng học sinh và những trăn trở khi chứng kiến các em còn thiếu thốn. Với thầy, danh hiệu là sự ghi nhận cho chặng đường đã qua, còn sự trưởng thành của học trò mới là giá trị lâu dài của nghề.

Trong những năm tới, ước mơ lớn nhất của thầy Luân là tiếp tục được đứng lớp, nhìn thấy các em trưởng thành.

Thầy mong tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào giáo dục, tạo thêm cơ hội để học sinh ở vùng khó khăn tiếp cận tri thức mới.

Gửi đến học trò, thầy nhắn nhủ: Đừng bao giờ để hoàn cảnh quyết định ước mơ của mình. Có thể hôm nay các em còn khó khăn, còn thiếu thốn, nhưng nếu biết cố gắng, kiên trì học tập và sống tử tế thì các em hoàn toàn có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp bằng việc gieo mầm tri thức.

“Dù hạt mầm ấy nảy nở sớm hay muộn, chỉ cần người thầy kiên trì chăm sóc thì một ngày nào đó, các em sẽ trưởng thành và vững vàng bước vào tương lai”, thầy chia sẻ.