(VTC News) -

Tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, sáng 19/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng gửi lời tri ân tới các thế hệ nhà giáo, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu mới với đội ngũ giáo viên trong bối cảnh giáo dục bước vào kỷ nguyên số.

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây cũng là năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ. Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc.

Điều đó không chỉ xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục, của người thầy mà còn là yêu cầu lịch sử đối với giáo dục, với người thầy, là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu khai mạc.

Về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), ông cho rằng công nghệ đang làm thay đổi cách dạy, cách học và phương thức tiếp cận tri thức. Tuy nhiên, vai trò dẫn dắt của người thầy vẫn không thể thay thế.

“Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn. Nhà giáo không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn có trách nhiệm bồi đắp nhân cách, lòng yêu nước, sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh.

Thứ trưởng đề nghị đội ngũ giáo viên tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng tự học, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử và văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu, thầy cô tham dự Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các cấp, ngành quan tâm giảm áp lực công việc cho giáo viên, tạo điều kiện để nhà giáo tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, thiết bị dạy học tối thiểu và sĩ số học sinh trên lớp theo quy định, tránh tình trạng quá tải.

Giáo viên cũng cần được giảm các cuộc họp, hội nghị và công việc hành chính không cần thiết để có thêm thời gian quan tâm học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

“Các thầy, cô giáo được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục”, ông nói.

Các nhà giáo tiêu biểu tham dự chương trình.

Thứ trưởng cũng cho rằng, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Nhiều đóng góp của giáo viên không được thể hiện bằng giải thưởng mà nằm trong sự tiến bộ từng ngày của học trò.

Lãng đạo Bộ GD&ĐT mong muốn 73 nhà giáo được tuyên dương tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề, tình thương học trò và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định thành công của giáo dục không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số mà còn được thể hiện qua sự trưởng thành của học sinh, niềm tin của phụ huynh và niềm vui được làm nghề của mỗi thầy cô.

“Hôm nay, khi chúc mừng những nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, chúng ta cũng hướng lòng tri ân tới biết bao thầy cô chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày. Vinh quang của thầy cô đã hoá thân vào học trò là như vậy”, Thứ trưởng nhấn mạnh.