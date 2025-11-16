Cập nhật tỷ số Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng, vòng 1/8 Cúp Quốc gia

(VTC News) -

SLNA 0-0 Đà Nẵng Tiếp tục cập nhật

Trận Sông Lam Nghệ An đấu với Đà Nẵng thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra lúc 18h hôm nay 16/11 trên sân vận động Vinh (Nghệ An). Đội thắng trong cặp đấu này gặp Nam Định hoặc Long An ở vòng tứ kết.

Đội hình SLNA vs Đà Nẵng

SLNA: Nguyễn Hữu Hậu, Vương Văn Huy, Lê Văn Thành, Michael Olaha, Reon Dale Moore, Trần Mạnh Quỳnh, Phan Bá Quyền, Hồ Văn Cường, Hồ Văn Cường, Hồ Khắc Ngọc, Hoàng Văn Khánh, Carlos Renteria.

Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Trần Ngọc Hiệp, Kim Dong-su, Đặng Anh Tuấn, Milan Makaric, David Henen, Phan Văn Long, Trần Văn Hoà, Nguyễn Hồng Phúc, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Duy Thắng.

Thông tin trận Sông Lam Nghệ An đấu với Đà Nẵng

Đương kim á quân Sông Lam Nghệ An trải qua mùa giải khó khăn. Trong 10 trận đấu gần nhất, đội bóng xứ Nghệ chỉ có 2 chiến thắng. Họ là đội thứ hai thay huấn luyện viên trưởng ở V.League mùa này.

Sông Lam Nghệ An đấu với Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. (Ảnh: VPF)

Chiến thắng trước Becamex TP.HCM giúp thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ngắt chuỗi 8 trận liên tiếp toàn hòa và thua. SLNA vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng V.League, dù chỉ hơn vị trí xuống hạng 2 điểm nhưng họ không phải lo đến cuộc chiến trụ hạng trong phần còn lại của năm 2025. Do đó, đội bóng xứ Nghệ tạm thời thoải mái hơn về mặt tâm lý khi bước vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Trong khi đó, Đà Nẵng không thắng trong cả 6 trận đấu gần nhất. Đội bóng sông Hàn từng thể hiện phong độ rất tốt ở cuối mùa giải trước để trụ hạng thành công. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chưa tìm lại được công thức chiến thắng.

SLNA và Đà Nẵng mới gặp nhau cách đây 2 tuần ở V.League. Trận đấu trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Justin Garcia ghi bàn mở tỷ số cho SLNA ở phút 80 trước khi Kim Dong-su giúp Đà Nẵng gỡ hòa đúng vào phút thi đấu cuối cùng.

Ở thời điểm này, cả SLNA và Đà Nẵng đều có thể bước vào trận đấu trong trạng thái thoải mái về tâm lý cũng như thể lực. Họ không cần nghĩ đến cuộc đua trụ hạng ở V.League trong phần còn lại của năm 2025. Về lực lượng, cả 2 đội đều mất một số cầu thủ cho U22 Việt Nam. SLNA không có thủ môn Cao Văn Bình. Trong khi đó, Đà Nẵng thiếu hậu vệ Nguyễn Đức Anh và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng.

Xem Cúp Quốc gia chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.