Làng cổ Đường Lâm nằm trong danh sách các di tích, danh thắng nổi tiếng mở cửa miễn ngày Quốc khánh 2/9 năm nay. Nơi đây còn lưu giữ nhiều ngôi nhà mang đậm chất kiến trúc xưa với những con đường gạch, bức tường đá ong và những nét văn hóa của làng quê vùng Bắc Bộ. (Ảnh: Dulichxudoai)