(VTC News) -

Rời quê đến các thành phố lớn, khu công nghiệp tìm kiếm việc làm và thu nhập tốt hơn, nhiều lao động phải đối mặt với những khó khăn về chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và tìm trường học cho con.

Đây cũng là một trong những vấn đề được các chuyên gia tập trung thảo luận tại hội thảo khoa học cấp Bộ về di cư và an ninh phi truyền thống do Bộ Công an tổ chức tại Học viện An ninh Nhân dân.

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, TS Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), đề xuất nghiên cứu cơ chế ưu tiên tiếp cận các chính sách về giáo dục, nhà ở và y tế đối với lao động di cư trong nước tham gia BHXH.

Giải pháp này không chỉ hướng tới mở rộng diện bao phủ BHXH mà còn tạo điều kiện để người lao động và gia đình ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Đối với lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, ông Giang đề xuất mở rộng hợp tác song phương về BHXH với các quốc gia nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh cho người lao động.

Theo TS Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ của lực lượng lao động từ nông thôn tới thành thị, từ những địa bàn khó khăn tới các trung tâm sản xuất và dịch vụ.

Sự dịch chuyển này giúp giải quyết nhu cầu nhân lực của nền kinh tế nhưng cũng làm gia tăng áp lực lên các dịch vụ công tại địa phương tiếp nhận.

Khi thay đổi nơi sinh sống và làm việc, người lao động có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đóng bảo hiểm cũng như tiếp cận các chương trình hỗ trợ xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, TS Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), đề xuất mở rộng các dịch vụ hỗ trợ xã hội ở những nơi tập trung đông lao động, thiết lập cơ chế phát hiện sớm các trường hợp cần trợ giúp.

Bên cạnh đó, việc kết nối dữ liệu an sinh, tăng cường phối hợp giữa địa phương nơi người lao động rời đi và nơi tiếp nhận cũng được đặt ra nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân khi thay đổi nơi cư trú.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, đánh giá những đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng phục vụ công tác tham mưu lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, hoàn thiện chính sách quản lý di cư, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự và phát triển bền vững trong tình hình mới.