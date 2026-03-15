Những mẫu xe dễ hư hỏng khi 'vấp' ổ gà

(VTC News) -

Các mẫu xe sử dụng mâm hợp kim lớn, đặc biệt là xe Đức và xe điện, được cho là dễ hư hỏng khi đi qua ổ gà hơn các loại xe khác. Tại Anh, lượng yêu cầu bồi thường liên quan đến hư hỏng mâm xe do ổ gà tăng mạnh, trong bối cảnh mặt đường xuống cấp trở thành vấn đề lớn.

Ổ gà gây hư hỏng phương tiện và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh minh họa)

Phân tích của Intelligent Motoring, đơn vị vận hành nền tảng quản lý xe MotorEasy, cho thấy thời tiết mưa ẩm kéo dài cùng mặt đường xuống cấp khiến các trường hợp hư hỏng mâm hợp kim gia tăng đáng kể.

Trong 5 năm qua, yêu cầu bảo hiểm liên quan đến mâm xe tại Anh tăng 18% và thường tăng mạnh vào tháng 3.

Những phương tiện sử dụng mâm hợp kim lớn và thiết kế phức tạp, đặc biệt là xe Đức và xe điện, bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Năm 2025, BMW, Mercedes và Audi là những thương hiệu xuất hiện nhiều nhất trong danh sách yêu cầu bồi thường liên quan đến mâm xe. Tuy nhiên, mẫu xe có số đơn yêu cầu bồi thường nhiều nhất năm lại là Tesla Model S.

Duncan McClure Fisher, CEO của Intelligent Motoring, cho biết thời tiết ẩm ướt kéo dài khiến nước thấm vào những bề mặt đường đã yếu, trong khi các biện pháp vá ổ gà tạm thời thường không chịu được mưa và lưu lượng xe lớn.

Ngoài ra, nhiều xe điện và xe cao cấp sử dụng bánh lớn và lốp mỏng, khiến khả năng hấp thụ lực khi gặp ổ gà kém hơn.

“Sự cộng hưởng giữa xe nặng, bánh lớn và mặt đường xuống cấp khiến cả tần suất hư hỏng lẫn chi phí sửa xe tăng lên”, ông Fisher nói.

Theo CEO Intelligent Motoring, điều này cũng gây bất lợi cho những người sắp kết thúc hợp đồng thuê xe, bởi họ có thể phải nộp phạt do hư hỏng phương tiện.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên giảm tốc độ trên những tuyến đường xấu, duy trì áp suất lốp đúng tiêu chuẩn và chú ý các nguy cơ trên mặt đường, đặc biệt sau mưa lớn.

Tesla Model S là dòng xe bị ảnh hưởng bởi ổ gà nhiều nhất tại Anh trong năm 2025. (Ảnh: Curbside Classic)

Ổ gà gây nhiều sự cố

Theo Daily Mail, giai đoạn 2022 - 2025, các tài xế khắp nước Anh báo cáo 3,4 triệu ổ gà, riêng năm 2025 khoảng 600.000 ổ.

Devon là khu vực có nhiều ổ gà được báo cáo nhất, với 210.754 trường hợp. West Yorkshire đứng thứ hai với 191.001 sự cố liên quan.

Các khu vực Northumberland, Greater London và Dumfries and Galloway lần lượt đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm về số lượng ổ gà được báo cáo.

Trong giai đoạn này, các hội đồng địa phương ở Anh chi trả 114.230 đơn bồi thường, với tổng số tiền khoảng 11 triệu bảng (hơn 384 tỷ đồng).

Riêng tháng 2/2026, số báo cáo hỏng xe do ổ gà ở Anh cao gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổ chức cứu hộ giao thông RAC.

Khảo sát 2.000 tài xế vào tháng 1/2026 do trang tin Confused thực hiện cho thấy 28% tài xế từng bị nổ hoặc thủng lốp sau khi xe đi qua ổ gà, trong khi 20% gặp vấn đề lệch thước lái hoặc sai lệch cân chỉnh bánh xe.

Có tới 86% tài xế phải tự chi trả chi phí sửa chữa, trung bình khoảng 175 bảng (hơn 6 triệu đồng), nhiều trường hợp cao hơn đáng kể.

Gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên phải đánh lái để tránh ổ gà, trong đó 43% lo ngại việc này có thể gây tai nạn. Nước đọng nhiều trên mặt đường cũng khiến các ổ gà bị che khuất và khó phát hiện.

Matt Crole-Rees, chuyên gia ô tô của Confused, cho biết ổ gà là mối lo lớn đối với người lái xe tại Anh, đặc biệt sau những đợt thời tiết khắc nghiệt khiến mặt đường xuống cấp nhanh.

“Tình trạng đường sá xấu khiến nhiều tài xế phải chịu chi phí sửa chữa ngoài mong muốn vì hỏng xe. Trong khi đó, áp lực ngân sách và nguồn lực khiến việc bảo trì và tu sửa đường sá mỗi địa phương đôi khi bị chậm trễ”, ông nói.

Chi phí sửa đường khổng lồ

Theo dữ liệu của Confused, các hội đồng địa phương ở Anh đã sửa chữa 990.840 ổ gà trong năm ngoái, trong đó Greater London, West Yorkshire và Devon nằm trong nhóm khu vực sửa nhiều nhất.

Trong Ngân sách mùa thu tháng 11/2025, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cam kết chi 7,3 tỷ bảng (khoảng 255.000 tỷ đồng) để sửa chữa đường sá trong 4 năm tới.

Theo kế hoạch, đến giai đoạn 2029 - 2030, chính phủ Anh sẽ chi hơn 2 tỷ bảng mỗi năm cho các chính quyền địa phương để sửa chữa và nâng cấp đường bộ.

Dữ liệu từ Hiệp hội Nhũ tương nhựa đường Anh (REA) cho thấy từ tháng 4 đến tháng 9/2025, khoảng 44,4 triệu m2 mặt đường đã được xử lý bằng phương pháp phủ mặt đường surface dressing, tăng 15% so với năm 2024.

Phương pháp này phủ một lớp vật liệu bảo vệ lên mặt đường nhằm chống thấm nước và hạn chế hư hại do sương giá và nước, thay vì trải nhựa mới lên toàn bộ mặt đường.