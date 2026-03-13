Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 2

(VTC News) -

Tháng 2/2026, thị trường ô tô sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm doanh số trên diện rộng.

Doanh số xe dùng động cơ đốt trong tháng 2/2026 sụt giảm so với tháng trước đó. (Theo VAMA, TC Motor)

Dẫn đầu nhóm xe xăng dầu vẫn là Mazda CX-5 với 1.008 xe bàn giao đến tay khách hàng. Dù giảm sâu so với mức hơn 2.000 xe của tháng trước đó, mẫu crossover hạng C này vẫn duy trì được sức hút ổn định nhất trong phân khúc.

Mazda CX-5 duy trì vị trí dẫn đầu nhóm ô tô dùng động cơ đốt trong tại Việt Nam.

Xếp ngay sau là một bất ngờ lớn từ Toyota Hilux với 871 xe. Việc ra mắt phiên bản mới với những nâng cấp về trang bị đã giúp mẫu bán tải này bứt phá mạnh mẽ, lần đầu tiên vượt mặt đối thủ trực tiếp là Ford Ranger sau gần 4 năm.

Toyota Hilux ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá trong tháng 2.

Vị trí thứ ba thuộc về Ford Ranger với doanh số 809 xe, ghi nhận mức sụt giảm đáng kể so với vị trí dẫn đầu toàn thị trường của những tháng trước.

Ford Everest giữ vị trí thứ tư khi đạt 747 xe, khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc SUV cỡ trung dù nhu cầu mua xe gia đình cỡ lớn thường chững lại sau Tết.

Ở nhóm xe sedan hạng B, Toyota Vios ghi nhận doanh số 652 xe, chiếm vị trí thứ năm, theo sát phía sau là Honda City với 589 xe đứng ở vị trí thứ sáu. Cả hai mẫu xe này đều chịu mức giảm từ 40% đến 50% doanh số so với tháng 1/2026.

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Hyundai Accent với 512 xe, đứng thứ bảy và Toyota Veloz Cross với 485 xe ở vị trí thứ tám.

Sự vắng mặt của Mitsubishi Xpander trong danh sách bán chạy tháng này đã nhường cơ hội cho các mẫu xe khác vươn lên, trong đó Hyundai Tucson đạt 436 xe chiếm vị trí thứ chín.

Chốt danh sách top 10 xe xăng dầu là Toyota Yaris Cross với doanh số 412 xe. Nhìn chung, doanh số hầu hết các mẫu xe xăng dầu đều ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với tháng 1.

Trong khi những dòng xe vừa ra mắt phiên bản mới như Toyota Hilux thu hút được nhiều sự quan tâm và cải thiện thứ hạng, ở các phân khúc xe đa dụng, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang các dòng xe thuần điện để tối ưu chi phí vận hành.