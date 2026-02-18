Nhìn lại xu hướng tiêu dùng xe ô tô của người Việt trong năm 2025

(VTC News) -

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành công nghiệp ô tô nội địa với tổng lượng xe tiêu thụ đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo dữ liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, thói quen mua sắm của khách hàng đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ các dòng xe truyền thống sang những phân khúc đa dụng và tiết kiệm nhiên liệu.

Sự thống trị của các dòng xe gầm cao đa dụng

Trong năm qua, các dòng xe đa dụng cỡ nhỏ thuộc phân khúc A+ và B tiếp tục khẳng định vị thế là trụ cột doanh số cho các hãng xe. Việc người Việt ưu tiên các mẫu xe có thiết kế gầm cao không chỉ xuất phát từ tính đa dụng, phù hợp với hạ tầng giao thông đô thị mà còn do mức giá bán ngày càng dễ tiếp cận.

Thay vì chọn các dòng xe sedan cỡ B như những năm trước, khách hàng hiện nay có xu hướng chuyển sang các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ bởi không gian nội thất tối ưu và khả năng vận hành linh hoạt hơn.

Biểu đồ nhóm ô tô người Việt mua nhiều nhất trong năm 2024 và năm 2025.

Doanh số thực tế cho thấy Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta luôn nằm trong nhóm những mẫu xe dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh đó, phân khúc xe đa dụng (MPV) với đại diện tiêu biểu là Mitsubishi Xpander vẫn giữ vững sức hút đối với nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ, nhờ khả năng chuyên chở linh hoạt và chi phí vận hành kinh tế.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng xe gầm cao cũng đồng nghĩa với việc phân khúc xe gầm thấp truyền thống đang dần đánh mất thị phần. Thực tế cho thấy các mẫu xe dáng sedan, vốn từng là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người Việt, đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh số trong năm qua.

Việc khách hàng thay đổi thói quen mua sắm, ưu tiên tính đa dụng và tầm quan sát tốt đã trực tiếp đẩy các dòng xe sedan vào thế phải cạnh tranh gay gắt để duy trì vị thế trong lòng người tiêu dùng.

VinFast vươn lên dẫn đầu thị trường

Một điểm nhấn lớn nhất của năm 2025 chính là sự vươn lên mạnh mẽ của thương hiệu xe điện nội địa. Theo báo cáo từ VinFast, hãng đã chính thức vượt qua các "ông lớn" xe xăng ngoại quốc để chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam với hơn 175.000 xe ô tô điện bàn giao trong năm qua. Trong đó, các mẫu xe như VF 3 và VF 5 đóng vai trò chủ lực, thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường xe cỡ nhỏ.

Danh sách 5 hãng xe bán chạy nhất 2025.

Kết quả kinh doanh phản ánh rõ nét tốc độ chuyển đổi xanh của người tiêu dùng trong nước. Việc mở rộng hệ thống trạm sạc cùng các chính sách ưu đãi về thuế và phí trước bạ đã giúp xe điện dần xóa bỏ rào cản về tâm lý và trở thành phương tiện phổ biến trên đường phố.

Sự thành công của VinFast không chỉ nằm ở con số bán hàng mà còn là dấu mốc khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong cuộc đua công nghệ năng lượng mới.

Xu hướng hybrid

Dù chịu áp lực từ xe thuần điện, các dòng xe lai (hybrid) vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 44% so với năm 2024. Với tổng cộng hơn 14.100 xe hybrid được các thành viên VAMA bán ra, đây được xem là giải pháp chuyển đổi thực tế cho những khách hàng vẫn còn e ngại về hạ tầng sạc.

Toyota tiếp tục dẫn đầu phân khúc này với các mẫu xe như Innova Cross và Corolla Cross, khẳng định chiến lược đa dạng hóa sản phẩm để giữ chân khách hàng truyền thống.

Toyota Innova Cross là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường năm 2025.

Tính chung toàn thị trường, các thành viên VAMA đã tiêu thụ 375.736 xe, tăng 10,5% so với năm trước. Trong khi đó, Hyundai Thành Công (HTC) cũng chốt năm với 53.229 xe bàn giao, giữ vững vị trí trong top 3 hãng xe bán chạy nhất toàn ngành.

Sự bùng nổ của nhóm xe lắp ráp trong nước vào giai đoạn cuối năm nhờ chính sách hỗ trợ từ Chính phủ đã tạo ra đà tăng trưởng tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái ngành ô tô.

Những biến động về doanh số và thị phần trong năm qua cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về công nghệ và dịch vụ sau bán hàng.

Xe gầm cao, xe điện và xe hybrid dự kiến sẽ tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong năm tới. Các hãng xe sẽ phải nỗ lực hơn trong việc tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm người dùng để duy trì lợi thế cạnh tranh khi tâm lý mua sắm của người Việt ngày càng trở nên thực tế và khắt khe hơn.