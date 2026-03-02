Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 3/2026

(VTC News) -

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Kể từ thời điểm 26/4/2022, VinFast ra mắt 5 mẫu xe máy điện thế hệ mới sử dụng pin LFP, đến nay thương hiệu đã được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.

Evo Grand Lite là dòng xe được nhiều chị em và lứa học sinh, sinh viên lựa chọn. (Ảnh: VinFast)

Tháng 3/2026, VinFast tiếp tục triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc – đổi pin, VinFast trực tiếp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng.

Chương trình được phát triển trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” ưu tiên sẽ giúp tất cả người dân có thể sở hữu ngay xe máy VinFast chất lượng, giá trị cao không cần ứng vốn ban đầu.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy.

Với các dòng xe máy đổi pin dự kiến ​​sẽ được bán ra thị trường trong Quý I/2026, VinFast miễn phí đổi pin cho khách hàng trong 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Dịp Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: Miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin.

Cụ thể, đối với các dòng xe máy điện đổi pin sẽ bán ra thị trường trong thời gian tới, VinFast sẽ miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30/06/2028. Riêng các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian trên, trong đó VinFast hỗ trợ 20 lần/tháng, phần còn lại sẽ được GSM hỗ trợ.

Thông qua món quà Tết đặc biệt giá trị và ý nghĩa, VinFast mong muốn góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng xe cho khách hàng, qua đó tạo động lực mạnh mẽ và xóa bỏ các rào cản để đông đảo người dân Việt Nam có cơ hội chuyển đổi sang xe điện.

Trong các dòng xe máy điện VinFast, VinFast Evo Grand Lite là dòng xe được nhiều chị em và lứa học sinh, sinh viên lựa chọn. Hiện, giá xe VinFast Evo Grand Lite được niêm yết là 18.900.000 vnđ (đã bao gồm VAT, 1 pin, 1 sạc).

Xe có các màu sắc trắng ngọc trai, đen nhám, lavender sữa và vàng. Với thời gian sạc tiêu chuẩn 6 gipừ 30 phút, xe có thể di chuyển trong 198km. Dòng xe này sử dụng Pin LFP với các ưu điểm vượt trội, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu Full LED cho khả năng chiếu sáng mạnh mẽ, tăng khả năng quan sát. Xe có thể tích cốp 35L tối ưu sức chứa – tối đa nhu cầu.

Đặc biệt, đây là dòng xe có thể linh hoạt nâng cấp 2 pin kép, gấp đôi năng lượng, nâng tầm hiệu suất.

Tháng 3/2026, các mẫu xe máy điện VinFast có giá ổn định so với tháng 2.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 3/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (đồng) VinFast FLazz 16,9 triệu VinFast ZGoo 15,9 triệu VinFast Viper 39,9 - 45,5 Vinfast EvoGrand Lite 18,9 triệu VinFast Evo Lite Neo 14,4 triệu VinFast Evo 19,9 - 25,6 triệu VinFast Vero X 2025 34,9 triệu VinFast Feliz II 24,9 - 30,5 triệu VinFast Klara Neo 28,8 triệu VinFast Evo Neo 17,8 triệu VinFast Evo Grand 22,8 triệu VinFast Feliz Neo 22,4 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.