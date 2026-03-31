Những mẫu nhà lệch tầng 4x20m hiện đại được yêu thích

Nhà lệch tầng là kiểu kiến trúc có sự chênh lệch độ cao giữa các sàn, tạo nên những không gian liên kết linh hoạt thay vì chia tách cứng nhắc như nhà truyền thống. Với mặt tiền hẹp 4m và chiều sâu 20m, thiết kế lệch tầng giúp giải quyết hiệu quả bài toán ánh sáng, thông gió và mở rộng cảm giác không gian.

Ưu điểm của nhà lệch tầng

Một trong những ưu điểm nổi bật của nhà lệch tầng là khả năng tận dụng tối đa diện tích. Thay vì bố trí cầu thang dọc theo một trục cố định, kiến trúc lệch tầng cho phép chia nhỏ các không gian theo cao độ khác nhau. Điều này không chỉ giúp giảm diện tích hành lang mà còn tăng tính kết nối giữa các khu vực sinh hoạt.

Nhà ống dài và hẹp thường dễ gây thiếu sáng và bí bách. Tuy nhiên, thiết kế lệch tầng cho phép bố trí giếng trời xen kẽ giữa các tầng, giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi sâu vào bên trong ngôi nhà.

Hơn nữa, các mẫu nhà lệch tầng đa dạng về phong cách, từ tối giản, hiện đại đến bán cổ điển. Mặt tiền thường được thiết kế với các hình khối vuông vức, kết hợp vật liệu như kính, gỗ, đá và kim loại để tạo điểm nhấn.

Mẫu nhà lệch tầng 4x20m hiện đại

Nhà 4x20m 3 tầng

(Ảnh: SBSHouse)

Mẫu nhà lệch tầng 4x20m có hình khối vuông vức nổi bật của phong cách hiện đại. Mặt tiền kết hợp giữa các khoảng đặc, rỗng đan xen.

Tầng 3 của ngôi nhà ứng dụng mái che lợp tấm poly lấy sáng, giúp mở rộng không gian và thoáng đãng hơn.

Nhà lệch tầng 4x20m nở hậu

(Ảnh: Mohomes)

Nhà lệch tầng 4x20m nở hậu được đánh giá cao bởi khả năng tối ưu diện tích. Phần đất nở hậu phía sau được tận dụng làm khu vực sân vườn, sân sau hoặc giếng trời giúp lấy ánh sáng và thông gió hiệu quả.

Mang phong cách hiện đại, ngôi nhà nổi bật với những đường nét dứt khoát, lam chắn nắng giúp giảm bức xạ nhiệt và tạo điểm nhấn cho mặt tiền.

Nhà 4x20m hai mặt tiền

(Ảnh: SBSHouse)

Nhà lệch tầng 4x20m thiết kế mặt tiền hiện đại kết hợp khoảng lùi ban công hợp lý. Hệ cửa kính được bố trí khoa học, cùng sân thượng xanh mát tạo vẻ đẹp tổng thể nổi bật.

Nhà 4x20m 4 tầng

(Ảnh: Thietthach)

Nhà lệch tầng gồm 1 trệt, 3 lầu có thiết kế mặt tiền tối giản, sang trọng. Ở tầng trệt, kiến trúc sư thiết kế một sân vườn mặt nước lớn ở khu vực cầu thang, tạo điểm nhấn chính tại trung tâm ngôi nhà. Phía cuối nhà có sân vườn nhỏ, tạo thành trục nhìn thẳng giúp không gian tầng trệt rộng rãi, thoáng đãng.