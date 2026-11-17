(VTC News) -

Những ngày trung tuần tháng 11/2026, Đảng ủy xã Trường Khánh (TP Cần Thơ) phân công cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kết hợp với các ấp rà soát lại những trường hợp hộ nghèo, cận nghèo đang có nhu cầu cấp bách về nhà ở để xây dựng 12 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, bà Phạm Lệ Lam, Bí thư Đảng ủy xã Trường Khánh, cho biết trong 12 căn nhà tình thương đang khảo sát xây dựng cho bà con, có 5 căn từ nguồn vốn hỗ trợ của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng, 7 căn còn lại vốn của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Hội Cựu chiến binh.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng (ảnh trên) và Phó Giám đốc Quách Thị Mỹ Thuận trao nhà đại đoàn kết cho người dân xã Gia Hòa và Đại Ngãi.

Theo bà Phạm Lệ Lam, tất cả các nguồn vốn đều có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo có được mái ấm nghĩa tình. Khi có được căn nhà che nắng che mưa, bà con sẽ an tâm lao động, cải thiện được đời sống.

“Bà con nghèo có được căn nhà tình nghĩa là mừng lắm vì không bận tâm khi đang đi làm phải chạy về lo đồ đạc bị dột ướt nếu trời mưa. Ngoài bà con nghèo và cận nghèo, địa phương tiếp tục khảo sát tất cả những trường hợp khó khăn về nhà ở để xem xét, bình chọn trao nhà tình thương khi có được nguồn vốn”, bà Phạm Lệ Lam chia sẻ.

Cũng tại xã Trường Khánh, 2 năm trước Công ty XSKT Sóc Trăng đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Phú (cũ) trao nhà khuyến học cho gia đình ông Huỳnh Văn Hậu ở ấp Phú Hữu, xã Phú Hữu cũ. Đây là một trong những gia đình có học sinh hoàn cảnh khó khăn, cố gắng học tốt. Cùng với hộ ông Hậu, gia đình bà Trần Thị Thuận ở ấp 5, thị trấn Long Phú (nay là xã Long Phú) cũng được nhận nhà khuyến học do Công ty XSKT Sóc Trăng hỗ trợ.

Tháng 10/2026 vừa qua, Công ty XSKT Sóc Trăng đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vị Tân (tỉnh Hậu Giang cũ) trao 4 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Ngoài những mái ấm nghĩa tình tại Vị Tân, rất nhiều căn nhà tình nghĩa, tình thương và đại đoàn kết đã và đang được Công ty XSKT Sóc Trăng xây dựng tại các xã, phường trong toàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào trao thư cảm ơn cho lãnh đạo Công ty XSKT Sóc Trăng sau khi công ty ủng hộ 6 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Nói về những mái ấm nghĩa tình từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp, bà Quách Thị Mỹ Thuận, Phó Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng cho biết riêng 10 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ các địa phương hơn 93,2 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết cho những hộ khó khăn…

Mới đây, Công ty XSKT Sóc Trăng tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội với hơn 12 tỷ đồng, trong đó 3,84 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết; 1,815 tỷ đồng học bổng; quà cho người nghèo 3,4 tỷ đồng; hỗ trợ máy siêu âm cho Bệnh viện Cái Răng 2,85 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí tìm hài cốt liệt sĩ 170 triệu đồng.

Với kết quả trên, trong năm qua Công ty XSKT Sóc Trăng đã góp phần cùng toàn TP Cần Thơ xây mới, sửa chữa 11.462 căn nhà trong thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 651 tỷ đồng.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào, trong giai đoạn 2025 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp nhận hơn 69 tỷ đồng; các hoạt động vận động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.183 căn nhà đại đoàn kết. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai 270 mô hình hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ trên 2.500 hộ dân và vận động trao tặng 1.350 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt.

Đại diện Công ty XSKT Sóc Trăng được Ủy ban MTTQ Việt Nam tuyên dương với thành tích có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP Cần Thơ vẫn còn nhiều gia đình cần được quan tâm, hỗ trợ. Theo kết quả rà soát cuối năm 2025, thành phố còn 5.582 hộ nghèo và 24.672 hộ cận nghèo; trong đó có 584 hộ nghèo và 1.894 hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Những nhu cầu này cần tiếp tục được rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp, gắn hỗ trợ trước mắt với chăm lo lâu dài, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Công ty XSKT Sóc Trăng đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP Cần Thơ 6 tỷ đồng. Từ những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, Công ty XSKT Sóc Trăng đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh tại Chương trình Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được tổ chức tại Hà Nội.

Trách nhiệm với cộng đồng

Ông Diệp Minh Tuấn, Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng cho biết trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động thiện nguyện, tích cực thực hiện các chương trình an sinh, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tinh thần chia sẻ sâu sắc.

Đối với việc thực hiện mục tiêu năm 2026 đạt doanh thu 8.037,6 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 2.560 tỷ đồng, Công ty XSKT Sóc Trăng xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát chặt chẽ các rủi ro trong toàn bộ quá trình kinh doanh.

Về điều hành, Công ty XSKT Sóc Trăng tập trung vào một số định hướng trọng tâm là tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống đại lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bảo đảm hoạt động phát hành và phân phối vé được thực hiện khoa học, phù hợp với nhu cầu thị trường và đúng quy định; tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, dòng tiền và các chỉ tiêu kinh doanh; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phát hành, trả thưởng, quản lý vé và nộp ngân sách.

Vé số kiến thiết Sóc Trăng và hoạt động an sinh xã hội của Chi đoàn công ty.

Công ty đặc biệt chú trọng quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. “Mục tiêu không chỉ là tăng doanh thu mà quan trọng hơn là tăng trưởng phải đi đôi với an toàn, minh bạch và hiệu quả”, bảo đảm mọi hoạt động đều tuân thủ pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị và điều hành, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, chủ động và đổi mới.

“Với nền tảng kết quả đã đạt được, cùng sự đồng hành của các đại lý, sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi tin tưởng Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026, vừa bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, vừa thực hiện tốt trách nhiệm với ngân sách nhà nước và cộng đồng xã hội”, ông Diệp Minh Tuấn chia sẻ.