Công an Lào Cai cứu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đồi cây trong tình trạng suy kiệt

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 13h ngày 15/11, Công an xã Tằng Loỏng tiếp nhận tin báo của anh Trần Văn Huy (SN 1994, trú tại thôn Tân Thắng, xã Tằng Loỏng) về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân.

Ngay sau đó, lực lượng công an cử cán bộ đến hiện trường xác minh. Tại đây, cháu bé được phát hiện nằm trong một chiếc áo khoác lông. Qua kiểm tra ban đầu, trẻ có biểu hiện suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy, bốc mùi hôi. Trên cơ thể cháu xuất hiện nhiều ký sinh trùng.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám, sức khỏe cháu bé ổn định. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Trước tình trạng nguy cấp của cháu bé, Công an xã Tằng Loỏng nhanh chóng phối hợp với cán bộ y tế đưa trẻ đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng để cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý những vị trí tổn thương và phần dây rốn bị phân hủy. Qua kiểm tra, cháu bé là trẻ sơ sinh nam, nặng 3,2kg. Sau khi được chăm sóc ban đầu, tình trạng sức khỏe của trẻ tạm thời ổn định.

Nhận thấy cháu bé cần được theo dõi và điều trị chuyên sâu, lực lượng công an cùng nhân viên y tế tiếp tục chuyển trẻ đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi được các bác sĩ thăm khám, sức khỏe cháu bé ổn định. Công an xã Tằng Loỏng lập biên bản bàn giao trẻ cho Khoa Điều trị sơ sinh của bệnh viện để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Qua vụ việc, Công an xã Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai khuyến cáo, khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc người gặp tình huống nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Việc chậm trễ hoặc bỏ mặc người gặp nạn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của họ.