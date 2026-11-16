Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng với hành trình 22 năm khuyến học, khuyến tài

(VTC News) -

Thông tin được ông Lâm Sao, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 16/11. Theo ông Lâm Sao, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vừa Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng tiếp tục cam kết đồng hành cùng Hội để phát triển Quỹ học bổng Lương Định Của.

“Công ty XSKT Sóc Trăng lúc đầu tài trợ cho Hội 300 triệu rồi tăng dần theo các năm đã kịp thời giúp chúng tôi thực hiện công tác an sinh xã hội và xã hội hóa giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là hỗ trợ cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn, đồng bào Khmer, vùng sâu vùng xa… đủ điều kiện học tập và học lên cao”, ông Lâm Sao nhấn mạnh.

Tạo nên nguồn nhân lực lớn

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học TP Cần Thơ, có rất nhiều sinh viên hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền đóng học phí khi chạm cửa đại học. Từ những suất học bổng do Công ty XSKT Sóc Trăng hỗ trợ, các tân sinh viên đã có điều kiện theo đuổi ước mơ, có thêm nghị lực phấn đấu học tập tốt, đạt kết quả cao, góp phần cùng chính quyền địa phương tạo nên nguồn nhân lực phục vụ cho xã hội.

Trong những sinh viên đó có anh Huỳnh Quốc Thái, Phó bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm, TP Cần Thơ. Năm 2008, khi đang học năm đầu tiên của ngành Luật - Đại học Cần Thơ, sinh viên Huỳnh Quốc Thái nhận học bổng Lương Định Của trị giá 1,2 triệu đồng.

“18 năm trước nhận học bổng Lương Định Của, tôi rất mừng vì 1,2 triệu lúc đó có giá trị lớn. Được nhận học bổng Lương Định Của trở thành động lực cho tôi cố gắng thêm để không phụ lòng cô, chú, anh chị đã hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn và là động lực để tôi cố gắng học tốt, ra trường đóng góp cho quê hương”, ông Thái chia sẻ.

Ông Huỳnh Quốc Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Nẫm (TP Cần Thơ), từng nhận học bổng Lương Định Của do XSKT Sóc Trăng tài trợ.

Nhớ lại nhiều năm liền nhận học bổng Lương Định Của khi là sinh viên Đại học Cần Thơ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Cẩn (giảng viên Đại học Cần Thơ) cho biết xuất thân gia đình trung nông, điều kiện kinh tế gia đình lo được ở mức trung bình, nên anh chỉ mong học tốt để sớm ra trường, đi làm có thu nhập. Trong quá trình học tập, ông được nhiều thầy, cô giúp đỡ, động viên cố gắng học tập tốt, nếu có kết quả đạt loại giỏi, xuất sắc dễ xin việc.

“Từ sự động viên, giúp đỡ của thầy, cô nên tôi rất cố gắng. Kết quả học kỳ 2 năm thứ nhất, tôi được loại giỏi. Sau đó, được trường cấp học bổng khuyến khích 2 triệu đồng. Lúc đó, đối với tôi 2 triệu đồng rất lớn nên rất mừng và từ đó quyết tâm cố gắng hơn nữa để hy vọng được tiếp tục có học bổng ở những học kỳ tiếp theo”, nam giảng viên Đại học Cần Thơ nói.

Trong 4 năm học tập tại Đại học Cần Thơ, sinh viên Nguyễn Ngọc Cẩn có đến 4 lần nhận học bổng khuyến khích của trường dành cho sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc; 2 lần học bổng do Yamaha tài trợ dành cho sinh viên vượt khó và 3 lần nhận bổng Lương Định Của trong các năm 2010, 2011, 2012.

“Năm 2012 tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, thời điểm đó xin việc làm rất khó khăn nên tôi muốn đi học lên để sau khi học xong, cơ hội xin việc làm nhiều hơn. Đây là một trong những lý do tôi học Thạc sĩ năm sau đó”, Tiến sĩ Cẩn nhớ lại.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Cẩn (bìa trái) từng nhận học bổng Lương Định Của 3 năm liên tiếp khi ông là sinh viên Đại học Cần Thơ.

Từ một sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục công dân, ông Lê Ngọc Cẩn đã học lên Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục Chính trị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tháng 4/2022 đến tháng 1/2026, ông Cẩn là nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội). Hiện, ông là giảng viên khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn Đại học Cần Thơ.

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, Hội Khuyến học thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Lương Định Của thời gian qua đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Qua đó, đã cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Theo ông Khởi, ngoài những tổ chức, cá nhân, những tấm lòng vàng đã tài trợ, đồng hành cùng Hội Khuyến học trong thời gian qua, Công ty XSKT Sóc Trăng là đơn vị đồng hành tài trợ học bổng suốt 22 năm.

“Đồng hành và phát triển cùng Quỹ học bổng Lương Định Của từ năm 2004 đến nay, Công ty XSKT Sóc Trăng là đơn vị tài trợ chính; đã tích cực ủng hộ, đóng góp quỹ học bổng với tổng số tiền trên 45 tỷ đồng và đã thực hiện trao gần 30.000 suất học bổng khuyến học, khuyến tài”, ông Nguyễn Văn Khởi khẳng định.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao học bổng Lương Định Của năm 2026.

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, những tháng đầu năm 2026, thành phố vận động hơn 24 tỷ đồng, tổ chức trao 14.562 suất học bổng và quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp thành phố, cấp khu vực và cấp quốc gia… Đầu năm học 2026-2027, Quỹ học bổng Lương Định Của đã trao 321 suất cho học sinh học sinh vượt khó học tốt,với tổng số tiền là 481,5 triệu đồng.

Đây là niềm vinh dự không chỉ riêng cho ngành giáo dục, mà còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, tạo động lực, khích lệ tinh thần hiếu học cho các em học sinh vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão trên con đường học vấn, trở thành người tri, kế thừa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị Hội Khuyến học TP Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường kết nối với các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ, các mạnh thường quân trong và ngoài thành phố để huy động ngày càng nhiều nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Đồng thời, không ngừng củng cố và phát triển Quỹ học bổng Lương Định Của ngày càng lớn mạnh, bền vững, bảo đảm có thêm nhiều suất học bổng đến đúng đối tượng, kịp thời động viên, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng trao học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng ta cùng chung tay thực hiện tốt phương châm ‘Không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn’, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập và vun đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước”, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.