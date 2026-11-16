Chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng cho người đã chết, người đàn ông được trả lại sau 4 ngày

(VTC News) -

Ngày 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Đào Xá hỗ trợ người dân nhận lại 1,4 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản người đã mất.

Ngày 9/11, anh Nguyễn Văn T. (SN 1995, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ) đến Công an xã Đào Xá trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người khác.

Anh T. được lực lượng công an hỗ trợ nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá khẩn trương xác minh, phối hợp với Công an xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan ngân hàng để liên hệ với gia đình chủ tài khoản. Do chủ tài khoản đã qua đời, việc hoàn trả số tiền cần có sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Với tinh thần trách nhiệm, công an hai xã đã phối hợp liên hệ, hỗ trợ gia đình người đã mất hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Đến ngày 13/11, anh T. đã nhận lại đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng.

Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng công an, anh T. viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá.