Nhớ lời mẹ dặn, người phụ nữ báo tin giúp quy tập một hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 20/8, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc phối hợp Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) khảo sát, tìm kiếm và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn Phong Hậu qua tin báo của người dân.

Trước đó, bà Bùi Thị Kim Chuyên (SN 1958, trú thôn Long Hòa, xã Tuy An Bắc) nhớ lại lời mẹ kể về một liệt sĩ từng được người dân chôn cất trong những năm chiến tranh.

Bà Chuyên cùng lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo bà Chuyên, khoảng năm 1970-1973, bộ đội đóng quân trên khu vực núi thuộc thôn Phong Hậu để chiến đấu tại núi Hòn Đình và Hòn Đồn. Trong một trận đánh ác liệt, một người lính bị trúng lựu đạn và hy sinh. Mẹ bà Chuyên cùng một số người dân khi đó đã tổ chức chôn cất liệt sĩ gần khu mộ của gia đình.

Do không biết tên, người dân chỉ biết liệt sĩ quê ở Nghệ Tĩnh (cũ). Từ đó, gia đình bà Chuyên đều đặn chăm sóc, hương khói phần mộ như người thân. Trước khi qua đời năm 2000, mẹ bà còn căn dặn con cháu phải tiếp tục chăm sóc chu đáo phần mộ liệt sĩ.

Tháng 7/2026, nghe Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, bà Chuyên nhớ lại lời mẹ và báo tin cho cơ quan chức năng.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng ở Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An.

Từ nguồn tin này, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và phát hiện một hài cốt liệt sĩ được bọc trong túi tử sĩ. Phần xương và răng còn khá nhiều. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy một số di vật như cúc quần áo bộ đội, dây thắt lưng, huy hiệu Đoàn và bật lửa bằng sắt. Đội K51 đã lấy 5 chiếc răng làm mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.

Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng.