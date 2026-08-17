TP.HCM quy tập khu mộ liệt sĩ tập thể tại xã Thường Tân

(VTC News) -

Sáng 17/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân.

Theo thông tin ban đầu, tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 xác định có 5 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Công tác khai quật khu mộ tập thể tại ấp Lạc An 3. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng, đồng thời tạo cơ sở phục vụ xác minh, xác định danh tính, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Phát biểu tại buổi triển khai, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đơn vị và địa phương.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM yêu cầu lực lượng tham gia phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tổ chức tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác; chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện sinh hoạt, không bỏ sót khu vực và thông tin có giá trị.

Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin; ghi chép, lập hồ sơ và sơ đồ vị trí đầy đủ. Hài cốt, di vật cùng các thông tin liên quan phải được thu thập, bảo quản, quản lý đúng quy định để phục vụ quá trình xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin; tăng cường thu thập, kết nối, đối chiếu và xác minh các nguồn tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn.

Việc triển khai tìm kiếm tại ấp Lạc An 3 tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được TP.HCM đẩy mạnh, với mục tiêu đưa những người đã hy sinh trở về nơi an nghỉ trang trọng và từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.