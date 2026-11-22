(VTC News) -

Từ nay đến hết 24/11, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa” .

Tuần văn hoá lần này được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức với phong cách đổi mới từ “xem - nghe - trưng bày” sang “tham gia - thực hành - trải nghiệm - kể chuyện”, hứa hẹn sẽ tạo cú hích tăng trưởng cho ngành dịch vụ trong những tháng cuối năm.

Nhiều hoạt động văn hoá hấp dẫn đang được UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Đắk Lắk sở hữu kho tàng di sản phong phú với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng nhiều lễ hội, nghề thủ công truyền thống đặc sắc. Trong đó, cộng đồng và các nghệ nhân chính là những chủ thể sáng tạo, nắm giữ và trao truyền để di sản sống mãi.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, tạo nên hành trình khám phá đa dạng như: Con đường di sản văn hóa cà phê giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa cà phê Đắk Lắk; không gian trải nghiệm di sản văn hóa Đắk Lắk; chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hoá”; quảng diễn văn hóa ẩm thực vùng biển tỉnh Đắk Lắk.

Tại sự kiện lần này, tỉnh Đắk Lắk được tổ chức với phong cách đổi mới từ “xem - nghe - trưng bày” sang “tham gia - thực hành - trải nghiệm - kể chuyện”.

Cá ngừ tươi được vận đưa từ vùng biên lên vùng cao nguyên xẻ thịt ngay tại chỗ để phục vụ du khách.

Gia đình du khách người nước ngoài háo hức thưởng thức món cá ngừ đại dương trên cao nguyên Buôn Ma Thuật.

Trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các điểm tham quan như di tích, bảo tàng, vườn quốc gia thực hiện chính sách miễn, giảm phí, tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm văn hóa.

Đặc biệt, hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thực hiện chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Những người tới tham dự sẽ được trải nghiệm “xuyên không” về ngày 2/9/1945 nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).