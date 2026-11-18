(VTC News) -

Trong ba ngày từ 22-24/11, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk (số 02 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột). Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người tham gia như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk (số 02 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột) từ ngày 22-24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Những hình ảnh về Quảng trường Ba Đình, lễ đài, dòng người và thời khắc lịch sử được tái hiện một cách trực quan sinh động. Người trải nghiệm không chỉ quan sát một sự kiện lịch sử mà có cảm giác đang hiện diện giữa quảng trường, cùng hàng vạn đồng bào chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt người tham gia trải nghiệm.

Năm 2026, hành trình tiếp tục đến với nhiều địa phương. Tại Quảng Ninh, chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, thu hút khoảng 7.500 người tham gia.

Tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), trong ba ngày từ 19- 21/8, chương trình thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Tiếp đó, hơn 5.000 lượt người dân và du khách tham gia tại Công viên APEC (Đà Nẵng) từ ngày 2-4/9.

Trong tháng 10, chương trình được tổ chức tại Phố sách Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/10, ghi nhận hơn 3.000 lượt khách tham gia; sau đó đến Trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 24-26/10. Riêng tại Nha Trang, chương trình đón 4.389 lượt khách trong ba ngày tổ chức.

Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham gia được trở về không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết, việc tổ chức chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng thể hiện tinh thần đổi mới của VOV trong xây dựng các sản phẩm báo chí, truyền thông. Theo ông, chương trình đã được đưa đến nhiều địa phương và nhận được sự quan tâm của công chúng.

Theo lãnh đạo VOV, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà còn ở những cảm xúc được khơi gợi qua trải nghiệm. Từ đó, chương trình góp phần vun đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử.

Tiếp nối hành trình tại nhiều tỉnh, thành phố, chương trình đến với Đắk Lắk trong dịp Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là dịp để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận một dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc thông qua trải nghiệm công nghệ, từ đó thêm hiểu và trân trọng những giá trị của độc lập, tự do.