(VTC News) -

Dù 8h sáng chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” mới chính thức khai mạc, nhưng từ sáng sớm, hàng trăm người dân Đắk Lắk, từ những vị già làng tóc bạc phơ ở xã Cư Kuin đến các bạn trẻ người Ê Đê, M’nông, đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh để xếp hàng chờ “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Huấn (94 tuổi, ở Xã Ea Tol, Đắk Lắk) cùng cháu gái đến dự chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sáng nay 22/11.

Sáng 22/11, tiết trời Buôn Ma Thuột se lạnh, nhưng khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk (số 2 Hùng Vương) đã nóng lên bởi dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) và trí tuệ nhân tạo (AI) “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thực hiện, đã biến ngày đầu khai mạc thành một ngày hội lớn của ký ức và lòng tự hào dân tộc.

Chuyến xe sớm và nỗi niềm của vị già làng

Đứng ở những vị trí đầu tiên trong hàng người chờ đợi từ lúc 6h30 sáng là già làng Y Blưk Niê (76 tuổi, trú tại xã Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Trong bộ trang phục thổ cẩm truyền thống chỉnh tề, trên ngực áo lấp lánh những tấm huân, huy chương kháng chiến, đôi mắt già Y Blưk ánh lên niềm háo hức lạ thường.

Để kịp có mặt tại trung tâm Buôn Ma Thuột từ sớm, già đã thức dậy từ 4h sáng, nhờ con cháu chở vượt hàng chục cây số đường sương từ Cư Kuin lên phố. Già bảo, cả đêm qua già gần như thức trắng khi nghe tin trên báo chí rằng hôm nay người dân Đắk Lắk sẽ được “xuyên không” về tận Thủ đô Hà Nội của 81 năm trước, để tận mắt nhìn thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Đông đảo người dân Đắk Lắk đến từ sớm để trải nghiệm “xuyên không” về ngày 2/9/1945 nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập thông qua công nghệ thực tế ảo (VR) .

“Cả đời già đi theo cách mạng, sống dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, nhưng chưa một lần được ra Hà Nội viếng Lăng Bác, càng chưa bao giờ dám mơ có ngày được đứng giữa quảng trường Ba Đình năm 1945. Nghe cán bộ nói công nghệ mới bây giờ làm được điều đó, già mừng đến run cả người. Già phải đi thật sớm để được vào “gặp Bác” đầu tiên”, già Y Blưk xúc động chia sẻ, bàn tay gân guốc khẽ vuốt phẳng tà áo thổ cẩm.

Tháo chiếc kính VR ra sau vài phút trải nghiệm, già Y Blưk vẫn đứng lặng hồi lâu, bàn tay đưa lên lau vội dòng lệ. Già nghẹn ngào nói với những người xung quanh: “Thật quá! Già thấy Bác đứng trên lễ đài cao, thấy cả rừng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, thấy đồng bào mình đứng chật kín quảng trường vỗ tay reo hò. Nghe tiếng Bác hỏi ‘Tôi nói đồng bào nghe rõ không?’, tim già đập thình thịch, chỉ muốn hô thật to ‘Rõ ạ!’ như bao người lúc ấy. Cảm ơn Ban tổ chức đã cho người già Tây Nguyên này được toại nguyện giấc mơ cả đời”.

Có mặt từ sáng sớm, ông Nguyễn Hữu Huấn (94 tuổi, ở Xã Ea Ktur, Đắk Lắk) cho biết ông được con gái kể về chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được “xuyên không” trở về ngày Độc lập tận mắt chứng kiến Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 nên ông cảm thấy xúc động.

“Tôi từng là chiến sĩ của Đoàn 559, đã trải qua nhiều mặt trận. Khi con gái nói tôi có thể đến đây tham gia chương trình, tôi cảm thấy vinh dự lắm vì từ nhỏ đến giờ, tôi mới được tham gia một chương trình như thế này. Được nhìn thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập thì không lời nào tả hết vinh dự”, ông Huấn chia sẻ.

Sau khi được trải nghiệm, ông Nguyễn Hữu Huân tỏ ra hạnh phúc và xúc động.

Nối dài nhịp cầu lịch sử đến với thế hệ trẻ đại ngàn

Không chỉ có những người lớn tuổi đi tìm lại ký ức, sức hút của “Trở về thời khắc thiêng liêng” trong ngày khai mạc tại Đắk Lắk còn lan tỏa mạnh mẽ tới thế hệ trẻ. Càng về trưa, dòng người xếp hàng càng kéo dài, nổi bật là sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống Ê Đê, M’nông, Gia Rai của các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Có mặt từ 6h30 sáng cùng nhóm bạn tại Trường Đại học Tây Nguyên, Thanh Hương (18 tuổi sinh viên năm nhất) không giấu nổi sự phấn khích. Hương cho biết, tối hôm trước em đã xem lại những hình ảnh xúc động của chương trình khi tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM hay Nha Trang trên báo điện tử VTC News và mạng xã hội, nên cả nhóm đã hẹn nhau thức dậy thật sớm để không bỏ lỡ cơ hội ngay trong sáng khai mạc.

Vẻ rạng ngời tỏa ra trên từng gương mặt người dân Đắk Lắk sau khi tham gia chương trình.

“Trước đây, tụi em chỉ biết đến ngày 2/9/1945 qua những trang sách lịch sử, những bức ảnh đen trắng hay thước phim tư liệu. Nhưng khi đeo kính VR vào, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Em thấy mình như đang đứng giữa hàng vạn đồng bào hướng mắt lên lễ đài vào thời điểm lịch sử”, Hương chia sẻ với ánh mắt rạng ngời tự hào.

“Khoảnh khắc nghe Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, em nổi da gà và thấy sống mũi cay cay. Lịch sử bỗng trở nên gần gũi, sống động và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Em thấy mình càng phải cố gắng học tập để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông”, Hương tiếp lời.

Cùng chung cảm xúc ấy, Y Thiên Ksơr (học sinh lớp 11, phường Buôn Ma Thuột) dù phải xếp hàng chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ dưới tiết trời bắt đầu hửng nắng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn. Nam sinh người Ê Đê hào hứng kể: “Lúc đầu em nghĩ đây chỉ là một trải nghiệm công nghệ thú vị, nhưng bước vào rồi mới thấy sức nặng của cảm xúc. Nhìn thấy sự hào hùng của dân tộc trong thời khắc khai sinh ra đất nước, em càng thấm thía giá trị của Độc lập, Tự do. Về nhà em nhất định sẽ rủ bố mẹ và các em nhỏ cùng lên đây trải nghiệm”.

Sứ mệnh kết nối quá khứ và tương lai bằng trái tim

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, hơn tám thập kỷ đã trôi qua, âm vang ngày Độc lập vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người Việt Nam. Đặc biệt, với Đài Tiếng nói Việt Nam - cơ quan báo chí ra đời ngày 7/9/1945, chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập - việc kể lại câu chuyện lịch sử bằng phương thức truyền thông mới chính là cách tiếp tục thực hiện sứ mệnh gìn giữ ký ức dân tộc và kết nối các thế hệ.

Mọi người đều đánh giá, đây là chương trình ý nghĩa và bổ ích.

“Chúng tôi hiểu rằng, không công nghệ nào có thể thay thế lịch sử hay những cảm xúc chân thực của người từng sống trong thời khắc ấy. Nhưng công nghệ, khi được sử dụng bằng trách nhiệm và tình yêu lịch sử, có thể mở ra cánh cửa mới để quá khứ đến gần hơn với hiện tại, giúp thế hệ trẻ không chỉ biết mà còn cảm nhận và tự hào về lịch sử dân tộc”, Phó Tổng Giám đốc VOV khẳng định.

Từ Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, TP.HCM, Đà Nẵng đến Nha Trang, và hôm nay là Đắk Lắk - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ sắc màu văn hóa của các dân tộc anh em Tây Nguyên - hành trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã chứng minh sức sống mãnh liệt của lịch sử khi chạm được vào trái tim công chúng.