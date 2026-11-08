Đắk Lắk hỗ trợ mỗi thôn, buôn 10 triệu đồng tổ chức bữa cơm đoàn kết

(VTC News) -

Ngày 6/11, thông tin từ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình “Bữa cơm đại đoàn kết” tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, theo đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi khu dân cư để tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết

Theo chủ trương, mỗi thôn, buôn, tổ dân phố được hỗ trợ 10 triệu đồng để tổ chức bữa cơm chung, tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, gắn kết người dân. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên toàn tỉnh hơn 15 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, cân đối nguồn kinh phí, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chuyển tiền hỗ trợ đến các khu dân cư trước ngày 10/11.

UBND tỉnh đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn công tác thanh, quyết toán, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh được giao lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai chương trình thiết thực, hiệu quả.

Thông qua “Bữa cơm đại đoàn kết”, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng tạo thêm cơ hội để người dân các dân tộc cùng quây quần, chia sẻ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Đắk Lắk diễn ra từ ngày 17 đến 24/11, với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”.

Sự kiện dự kiến có 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường giao lưu và quảng bá hình ảnh địa phương.