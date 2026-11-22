Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ những buổi đầu sản xuất còn thô sơ, đến nền kinh tế tiểu nông gắn liền với ruộng đồng, rồi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; hôm nay, ngành hàng lúa gạo Việt Nam đang tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ với những thành tựu của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nền nông nghiệp 4.0. Đó chính là một hành trình đầy tự hào, đồng thời là nền tảng mở ra những khát vọng mới cho tương lai Ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Hành trình của lúa, gạo Việt Nam là hành trình được viết nên từ nghìn đời lao động cần cù, từ những mùa vàng no ấm, đến những bước tiến vượt bậc của khoa học công nghệ và khát vọng phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững. Festival là dịp để mọi người cùng hướng đến một tương lai thật phấn khởi của lúa, gạo Việt Nam, không chỉ khẳng định chất lượng, giá trị mà còn vươn tầm thương hiệu trên thị trường quốc tế.