Theo Ban Tổ chức, Việt Nam là một đất nước có truyền thống nông nghiệp lâu đời, nơi nền văn minh lúa nước đã hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những cánh đồng phù sa màu mỡ của đồng bằng Bắc Bộ đến những vùng đất trù phú nơi miền Tây Nam Bộ.
Từ buôn làng về với phố núi: Rưng rưng ngày 'gặp Bác Hồ' giữa lòng Đắk Lắk
Già làng, các bạn trẻ Ê Đê, M’nông có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk trải nghiệm “xuyên không” về ngày 2/9/1945 nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Cận cảnh bên trong 'trái tim' sân bay Long Thành trước ngày đón khách
Cận kề thời điểm sân bay Long Thành vận hành, nhà ga hành khách đang lắp đặt thiết bị, chạy thử các hệ thống và kiểm tra quy trình khai thác.
Được công an phường giải cứu khi mắc kẹt ở khe suối, 2 du khách viết thư cảm ơn
Hai du khách bị mắc kẹt giữa khe suối ở Đà Nẵng, không thể tự di chuyển ra ngoài do nước lũ từ hai phía đổ về, chia cắt toàn bộ lối đi.
Khai mạc chương trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' tại Đắk Lắk
Chương trình 'Trở về thời khắc thiêng liêng' được tổ chức tại Đắk Lắk, mang đến trải nghiệm lịch sử qua công nghệ thực tế ảo VR nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.
Học sinh Đắk Lắk háo hức chờ đón sự kiện 'Trở về thời khắc thiêng liêng'
Học sinh tỉnh Đắk Lắk háo hức chờ đợi để được trải nghiệm công nghệ VR “Trở về thời khắc thiêng liêng”, sống lại Mùa thu lịch sử năm 1945.
Nét độc đáo tại làng nhà cổ hơn trăm tuổi ở Đồng Tháp
Trong các ngôi nhà cổ ở Đồng Tháp, nhiều bộ liễn khảm xà cừ cùng bàn ghế chạm trổ công phu cho thấy một thú chơi phong lưu của những gia đình giàu có ở Nam Bộ xưa.
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