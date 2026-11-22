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Người Pà Thẻn tái hiện nghi lễ nhảy lửa kỳ bí trong Ngày Văn hóa Việt Nam Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang gây ấn tượng với nghi thức các chàng trai chân trần nhảy múa, dùng tay không tung than hồng giữa đống lửa rực đỏ.

Diện mạo ‘Con đường lúa gạo’ với 25.000 chậu lúa ở Cần Thơ “Con đường lúa gạo” dài khoảng 300 m, trưng bày 25.000 chậu lúa từ giai đoạn mạ non đến lúa chín, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Từ buôn làng về với phố núi: Rưng rưng ngày 'gặp Bác Hồ' giữa lòng Đắk Lắk Già làng, các bạn trẻ Ê Đê, M’nông có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk trải nghiệm “xuyên không” về ngày 2/9/1945 nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Cận cảnh bên trong 'trái tim' sân bay Long Thành trước ngày đón khách Cận kề thời điểm sân bay Long Thành vận hành, nhà ga hành khách đang lắp đặt thiết bị, chạy thử các hệ thống và kiểm tra quy trình khai thác.

Được công an phường giải cứu khi mắc kẹt ở khe suối, 2 du khách viết thư cảm ơn Hai du khách bị mắc kẹt giữa khe suối ở Đà Nẵng, không thể tự di chuyển ra ngoài do nước lũ từ hai phía đổ về, chia cắt toàn bộ lối đi.