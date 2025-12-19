Sắc vóc 'hoa khôi bắn súng' mang hàm Thượng uý vừa phá kỷ lục ở SEA Games 33

Mặc dù chỉ gắn bó với bắn súng khoảng 5 năm, cô nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, cô từng có 6 năm tập luyện và thi đấu môn lặn, tạo nền tảng thể lực và bản lĩnh thi đấu vững vàng cho hiện tại.