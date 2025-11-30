Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025

Cô luôn giữ tinh thần nghiêm túc trong học tập và nỗ lực cân bằng giữa tri thức và nghệ thuật. Hoài An tâm niệm: “Sống hết mình vì đam mê là cách tuyệt vời nhất để biến cuộc đời thành một hành trình có ý nghĩa. Đam mê đòi hỏi sự chuẩn bị, kiên trì và cả hy sinh; nếu chưa thể bắt đầu ngay, hãy rèn luyện thật tốt để sẵn sàng khi cơ hội đến”.