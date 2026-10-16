Chủ tịch FIFA xin lỗi vụ bán cổ phần World Cup, từ chối giải trình

(VTC News) -

Ngày 15/10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino tham dự cuộc họp Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên tại Zurich (Thụy Sĩ). Theo hãng tin AP, ông Infantino đã lên tiếng xin lỗi vì hành động tự ý thúc đẩy kế hoạch tư nhân hóa bản quyền World Cup, bán 20% cổ phần cho đơn vị thứ 3 trị giá 4,2 tỷ USD.

“Tôi đã xin lỗi về những sai lầm mà chúng tôi mắc phải trong quá trình truyền đạt thông tin và tham vấn liên quan đến dự án FIFA Forward Enterprise, những sai lầm sau đó đã dẫn đến nhiều hệ quả”, ông Infantino phát biểu trong một video được công bố sau cuộc họp kéo dài 3 giờ 30 phút.

Ông nhấn mạnh đây “chỉ là một đề xuất, hoàn toàn chưa phải thỏa thuận đã được hoàn tất”.

Tại cuộc họp, các đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu Chủ tịch FIFA cung cấp bằng chứng bằng văn bản liên quan đến quá trình xây dựng và định giá dự án. Tuy nhiên, ông Infantino không đưa ra những tài liệu này. FIFA cho biết các thông tin chi tiết về dự án đầu tư “vẫn được giữ bí mật do các thủ tục pháp lý đang diễn ra tại Mỹ”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời thỏa đáng nào”, ông Bernd Neuendorf, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức và là một trong tám đại diện UEFA tại Hội đồng FIFA, cho biết.

Bà Debbie Hewitt, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), đồng thời là Phó Chủ tịch FIFA, cũng bày tỏ sự không hài lòng. Theo bà, Infantino đã thể hiện phần nào sự ăn năn khi xin lỗi nhưng chưa giải đáp những vấn đề quan trọng.

“Ông ấy phải trả lời những câu hỏi đó. Nếu không trả lời, ông ấy không đủ tư cách làm Chủ tịch FIFA”, bà Hewitt nhấn mạnh.

Không chỉ yêu cầu làm rõ kế hoạch đầu tư World Cup, các đại biểu châu Âu còn muốn FIFA giải thích vụ thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun tại World Cup và sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, những câu hỏi liên quan cũng chưa được giải đáp cụ thể.

Những tranh cãi này đang làm gia tăng sức ép đối với ông Infantino khi đây là cuộc họp duy nhất trước thời hạn ngày 18/11 để đề cử ứng viên đối đầu với ông trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3.

Kế hoạch FIFA Forward Enterprise được xây dựng với mục tiêu thành lập một công ty con phụ trách khai thác quyền thương mại của các giải đấu World Cup. Theo đề xuất, nhóm nhà đầu tư do Joshua Kushner đứng đầu sẽ nắm giữ ít nhất 20% cổ phần của công ty này. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dự án được ông Infantino xúc tiến trong nhiều tháng mà không tham vấn đầy đủ các tổ chức bóng đá châu lục. Khi thông tin được công bố hồi tháng 7, kế hoạch vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các quan chức bóng đá châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, trước khi bị hủy bỏ.