'Hội đồng Hòa bình' cam kết đóng góp 5 tỷ USD tái thiết Gaza

Viết trên mạng xã hội ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cam kết sẽ được công bố chính thức khi hội đồng tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Washington vào ngày 19/2 tới.

Ông khẳng định “Hội đồng Hòa bình” sẽ trở thành một trong những tổ chức quốc tế có ảnh hưởng lớn và ông vinh dự được giữ vai trò Chủ tịch.

“Hội đồng Hòa bình” cam kết đóng góp 5 tỷ USD để tái thiết Gaza. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump nhấn mạnh các quốc gia thành viên cũng đã cam kết đóng góp nhân sự cho một lực lượng ổn định quốc tế và lực lượng cảnh sát địa phương nhằm duy trì an ninh và hòa bình tại Gaza. Ông đồng thời tuyên bố phong trào Hamas phải thực hiện cam kết giải giáp hoàn toàn và ngay lập tức, coi đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo ổn định lâu dài.

Israel, quốc gia liên quan trực tiếp tới xung đột tại Gaza, đã chính thức tham gia “Hội đồng Hòa bình” vào tuần trước, trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Trước đó, lãnh đạo từ 17 quốc gia đã tham gia lễ ký kết điều lệ thành lập hội đồng tại Davos, Thụy Sĩ, vào cuối tháng 1. Nhà Trắng cũng đã mời thêm nhiều quốc gia khác tham gia, trong đó có cả Nga và Trung Quốc.

Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đạt được ngày 10/10 năm ngoái nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm giữa Israel và Hamas cũng bao gồm kế hoạch thành lập một lực lượng ổn định quốc tế có vũ trang.

Lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm duy trì an ninh và giám sát việc giải giáp Hamas, một trong những yêu cầu chính của Israel.

Mặc dù giao tranh quy mô lớn đã giảm sau thỏa thuận ngừng bắn, tình hình tại Gaza vẫn còn bất ổn. Lực lượng Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích định kỳ và duy trì sự hiện diện quân sự tại một số khu vực, trong khi cộng đồng quốc tế đang tìm kiếm giải pháp lâu dài cho an ninh và tái thiết vùng lãnh thổ này.