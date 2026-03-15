Israel tiếp tục tấn công Gaza

Đây là đợt bạo lực mới nhất tại vùng lãnh thổ này, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục leo thang.

Theo Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, cuộc tấn công của Israel tại thành phố Khan Yunis ở miền Nam Gaza đã khiến 2 cảnh sát và 1 dân thường thiệt mạng. Trong khi một cuộc tấn công khác ở phía Đông thành phố Gaza đã khiến 3 người thiệt mạng.

Một khu trại ở Gaza sau khi bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Gaza bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025, ngay cả khi Israel tiếp tục chiến dịch chống lại Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 650 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn.

Gaza đã trở thành khu vực thảm họa nhân đạo do cuộc chiến kéo dài gần hai năm rưỡi của Israel, với hơn 72.000 người thiệt mạng, người dân tại đây phải đối mặt với nạn đói và thường xuyên phải di dời, trong khi phần lớn cơ sở hạ tầng và nhà cửa bị phá hủy.