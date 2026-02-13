Thanh tra Chính phủ công bố nhiều doanh nghiệp vi phạm về trái phiếu

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo kết luận thanh tra, qua thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp đối với 26 tổ chức phát hành hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như bất động sản, năng lượng, kinh doanh chứng khoán, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh và lĩnh vực khác; căn cứ tài liệu, báo cáo của các tổ chức phát hành, các cơ quan, đơn vị liên quan cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin về những vi phạm, khuyết điểm của 3 công ty (Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment, Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn) được nêu tại Kết luận thanh tra để Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số tổ chức phát hành trái phiếu chưa tuân thủ quy trình chào bán trái phiếu theo quy định, như: Thu và sử dụng tiền trái phiếu trước ngày phát hành trái phiếu tại Công ty Hưng Thịnh Land, Công ty Hưng Thịnh Investment, Công ty Hưng Thịnh Quy Nhơn; chuyển tiền trái phiếu để đặt cọc nhận chuyển nhượng cổ phần từ năm 2021 đến nay chưa thực hiện việc chuyển nhượng tại Công ty Hưng Thịnh Land.

Thanh tra phát hiện việc thanh toán khi chưa đảm bảo thủ tục, thanh toán vượt giá trị hợp đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn; sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng kế hoạch sử dụng tiền đã công bố thông tin cho nhà đầu tư, vi phạm khác xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa, Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment…

Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu cho mục đích khác trước khi hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua Nghị quyết về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex.

Việc không thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư tại hợp đồng đặt mua trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh; cho vay, gửi ngân hàng trước khi sử dụng vào mục đích theo phương án phát hành tại Công ty Cổ phần cơ điện lạnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H, Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý khách sạn TNH...

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận việc sử dụng để đặt cọc hợp tác kinh doanh vào các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn xảy ra tại Công ty Cổ phần Hội An Invest; thực hiện phương thức phát hành trái phiếu không phù hợp, thông tin về trái phiếu doanh nghiệp trên chuyên trang không có đủ nội dung theo quy định tại Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt...

Từ kết quả thanh tra cho thấy, ngoài những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp đã được nêu tại Kết luận thanh tra, còn có một số vướng mắc, bất cập về hồ sơ phát hành trái phiếu, về mục đích sử dụng gắn với kỳ hạn trái phiếu, về đăng ký lưu ký trái phiếu, về tài khoản theo dõi thu và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp, ... cần được tiếp tục nghiên cứu, rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp, tăng cường sự quản lý nhà nước đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Từ kết quả thanh tra và các nội dung kết luận trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và ban hành các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ quy định pháp luật có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm của các tổ chức phát hành và các đơn vị tư vấn liên quan đã nêu tại kết luận thanh tra và các phụ lục kèm theo kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra Chính phủ theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm đối với các tổ chức phát hành, đơn vị tư vấn trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xem xét, xử lý, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả thì chuyển thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.