Truyền thông Hàn Quốc bất ngờ trước cơn sốt BIGBANG tại Việt Nam

(VTC News) -

Hai đêm 24 và 25/10, BIGBANG tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS], nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Thành công của sự kiện được nhiều tờ báo Hàn Quốc đề cập, không chỉ bởi sức hút của G-Dragon, Taeyang và Daesung sau nhiều năm hoạt động mà còn bởi những tín hiệu đáng chú ý từ thị trường biểu diễn Việt Nam.

BIGBANG biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình trong hai đêm concert ngày 24 và 25/10, thu hút sự quan tâm của truyền thông Hàn Quốc.

Ngày 26/10, The Chosun Daily đăng bài viết về sức hút của BIGBANG tại Việt Nam, nhận định thị trường này đang trở thành điểm đến quan trọng của ngành công nghiệp K-pop tại Đông Nam Á. Trong khi đó, tờ Financial News sử dụng tốc độ bán vé và sức mua của người hâm mộ để phân tích sự thay đổi của thị trường concert Việt Nam.

80.000 vé bán hết trong khoảng 10 phút

Theo Financial News, 80.000 vé cho hai đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội được bán hết trong khoảng 10 phút kể từ khi mở bán. Giá vé được công bố trong khoảng 1-10,5 triệu đồng.

Tờ báo cho biết dù mức giá cao, nhu cầu vẫn rất lớn. Các sản phẩm lưu niệm của nhóm cũng bán nhanh hơn dự kiến, cho thấy sức mua không chỉ tập trung vào vé concert mà còn lan sang những vật phẩm gắn với thần tượng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, 80.000 vé cho hai đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội được bán hết trong khoảng 10 phút.

Trên sân khấu Mỹ Đình, BIGBANG trình diễn hơn 30 ca khúc, gồm những bản hit như Fantastic Baby, Loser, Blue, Lies, Haru Haru, Bad Boy cùng các ca khúc mới và tiết mục solo của từng thành viên. Theo Financial News, khán giả hát theo các ca khúc tiếng Hàn dù không có phụ đề, thể hiện sự gắn bó lâu dài với âm nhạc của nhóm.

Một trong những khoảnh khắc được truyền thông Hàn Quốc chú ý diễn ra sau khi chương trình ngày 24/10 kết thúc. Nhiều khán giả vẫn nán lại, đồng thanh hát Haru Haru và chờ nhóm quay trở lại sân khấu. Trước tình cảm của người hâm mộ, BIGBANG trở lại biểu diễn thêm, trong đó có ca khúc Sunset Glow.

Với nhiều khán giả Việt Nam, BIGBANG gắn với giai đoạn K-pop gen 2 phát triển mạnh. Sau gần hai thập kỷ, nhiều người từng nghe nhạc nhóm nay đã trưởng thành, đi làm và tự chi trả cho vé concert. Financial News ghi nhận những người hâm mộ sẵn sàng học thêm các câu tiếng Hàn thường dùng tại concert để tận hưởng trọn vẹn hơn khoảnh khắc gặp thần tượng.

Sức nóng lan ra ngoài sân vận động

Theo Financial News, sức nóng của concert còn lan tỏa ra khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình. Lượng người đổ về địa điểm tổ chức khiến giao thông đông đúc, nhu cầu di chuyển tăng cao, trong khi nhiều cơ sở lưu trú ghi nhận tình trạng kín phòng trong thời gian diễn ra sự kiện.

The Chosun Daily cũng ghi nhận nhu cầu đi lại và lưu trú tăng mạnh sau khi concert được công bố. Theo bài viết, hoạt động tìm kiếm chuyến đi Hà Nội tăng đáng kể, trong khi các sản phẩm lưu niệm và dịch vụ phục vụ người hâm mộ góp phần làm không khí quanh địa điểm tổ chức sôi động hơn.

Hàng chục nghìn khán giả Việt Nam hòa giọng cùng BIGBANG trong những ca khúc đình đám, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình.

Đáng chú ý, The Chosun Daily dẫn dự báo của Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng sự kiện có thể thu hút khoảng 175.000-190.000 lượt khách và tạo ra doanh thu du lịch lên tới 800 tỷ đồng, tương đương khoảng 41 tỷ won Hàn Quốc. Đây là con số dự báo về tác động du lịch, không phải doanh thu thực tế đã được xác nhận riêng từ hai đêm concert.

Trước đó, The Korea Times dẫn dữ liệu từ các nền tảng du lịch cho thấy lượng tìm kiếm khách sạn tại Hà Nội trên Klook trong tháng 7 tăng khoảng 50% ở nhóm người dùng Việt Nam và 30% ở nhóm khách quốc tế so với cùng kỳ năm trước. Lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trong tháng 10 trên Traveloka tăng hơn bốn lần. Những số liệu được công bố trước concert cho thấy sức hút của sự kiện đã tác động đến nhu cầu du lịch ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Việt Nam dần trở thành thị trường quan trọng của K-pop

Trong bài viết, Financial News cho biết Việt Nam từng bị xem là thị trường khó khai thác đối với các chuyến lưu diễn K-pop vì sức mua vé hạn chế. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế và thu nhập cải thiện đang làm thay đổi cách nhìn này.

Sức nóng của concert BIGBANG không chỉ dừng ở sân khấu mà còn lan tỏa tới các hoạt động lưu trú, đi lại và du lịch tại Hà Nội.

The Chosun Daily đặt concert BIGBANG trong bức tranh rộng hơn của K-pop tại Việt Nam. Năm 2023, hai đêm diễn của BLACKPINK tại Hà Nội thu hút lượng lớn khán giả và được ước tính tạo ra khoảng 630 tỷ đồng doanh thu du lịch. Năm 2025, G-Dragon cũng thu hút khoảng 100.000 khán giả qua hai đêm diễn tại Hưng Yên.

Với BIGBANG, đây là concert riêng đầu tiên của nhóm tại Việt Nam sau 20 năm ra mắt. Trước đó, nhóm từng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở Việt Nam vào năm 2012. Việc Hà Nội trở thành điểm dừng chân có hai đêm diễn trong tour kỷ niệm 20 năm, bên cạnh các thành phố như Tokyo, London, Paris, Singapore và Sydney, cho thấy vị trí đáng chú ý của thị trường Việt Nam trong lịch trình lần này.