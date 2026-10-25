Concert BIGBANG: G-Dragon bắt 'tín hiệu' fan Việt, tự nhắc biệt danh 'Anh Long'

(VTC News) -

Tối 25/10, trong phần giao lưu với khán giả tại concert BIGBANG ở sân vận động Mỹ Đình, G-Dragon khiến người hâm mộ bật cười khi nhắc lại biệt danh “Anh Long” - cách gọi thân mật mà cộng đồng V.I.P Việt dành cho anh. Nam ca sĩ gật gù, ra hiệu như thể đã phần nào hiểu được ý nghĩa của cách gọi đặc biệt này.

G-Dragon khiến người hâm mộ Việt thích thú khi tự nhắc lại biệt danh “Anh Long” trong đêm concert BIGBANG thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình tối 25/10. (Video: meihouse/Kcrush)

Khoảnh khắc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thích thú khi thủ lĩnh BIGBANG không chỉ ghi nhớ tiếng gọi quen thuộc mà còn chủ động nhắc lại biệt danh do fan Việt đặt cho mình.

Trước đó, trong đêm diễn đầu tiên ngày 24/10, tiếng hô “Anh Long” của hàng chục nghìn khán giả từng tạo nên màn giao lưu hài hước. Khi G-Dragon chưa hiểu người hâm mộ đang gọi mình bằng cách nào, Taeyang đã nhập cuộc giải thích theo hướng đây là lời bày tỏ tình cảm, khiến cả sân vận động bật cười.

Biệt danh “Anh Long” vốn xuất phát từ nghệ danh G-Dragon, trong đó “Dragon” có nghĩa là rồng. Người hâm mộ Việt Nam Việt hóa tên gọi này thành cách xưng hô gần gũi với thần tượng.

Đến đêm diễn thứ hai, việc G-Dragon tự nhắc lại biệt danh khiến nhiều fan cho rằng anh đã bắt được “tín hiệu” của cộng đồng V.I.P Việt sau màn giao lưu hôm trước.

Không chỉ nhớ biệt danh “Anh Long”, G-Dragon còn cho thấy anh theo dõi những gì người hâm mộ Việt Nam chia sẻ sau đêm diễn đầu tiên.

G-Dragon cho biết anh đã xem được những video ghi lại cảnh fan Việt tiếp tục hát và nhảy múa sau khi concert kết thúc. Nam ca sĩ hài hước hỏi vì sao người hâm mộ đã về nhà mà vẫn hát, như thể không ai muốn đi ngủ.

Taeyang giao lưu bằng tiếng Việt, dành lời khen cho sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam trong đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Hà Nội.

Taeyang cũng bày tỏ sự bất ngờ trước bầu không khí sôi động tại concert ở Hà Nội. Nam ca sĩ chia sẻ rằng nếu biết người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt đến vậy, BIGBANG đã đến sớm hơn. Taeyang nói tiếng Việt khen “fan Việt rất đỉnh”. Trong đêm diễn đầu tiên, Taeyang từng nói “Tôi yêu các bạn”, đồng thời khuấy động không khí bằng câu hô “Việt Nam vô địch”. Trong khi đó, Daesung hài hước thừa nhận bản thân cũng có một đêm mất ngủ sau khi trải qua concert đầy năng lượng.

Trong phần giao lưu, fan liên tục đề nghị BIGBANG tổ chức thêm concert tại Việt Nam. Taeyang và G-Dragon cho biết sẽ cân nhắc trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên, nhóm chưa xác nhận kế hoạch tổ chức thêm đêm diễn.

Hai đêm concert BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24 và 25/10 dự kiến thu hút tổng cộng gần 90.000 khán giả.

Hai đêm concert BIGBANG tại Hà Nội diễn ra ngày 24 và 25/10, thuộc chuyến lưu diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR “XX : COSMOS”, nhân dịp nhóm kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Theo Ban tổ chức, đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình tối 25/10 dự kiến đón hơn 40.000 khán giả. Cùng với 45.000 người tham dự đêm đầu tiên, hai đêm concert tại Hà Nội ước tính thu hút tổng cộng gần 90.000 lượt như dự kiến ban đầu.