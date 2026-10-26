BIGBANG úp mở trở lại Việt Nam, fan xôn xao tin đồn tháng 3/2027

(VTC News) -

Tối 25/10, BIGBANG tổ chức đêm diễn thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), khép lại chặng lưu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR “XX : COSMOS”.

Sau 2 đêm diễn liên tiếp, người hâm mộ vẫn chưa muốn cuộc hội ngộ kết thúc. Trong phần giao lưu, nhiều khán giả đồng loạt đề nghị nhóm tổ chức thêm đêm diễn thứ ba tại Hà Nội. Trước sự hưởng ứng của V.I.P (tên gọi cộng đồng người hâm mộ BIGBANG), ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung có màn giao lưu, khiến không khí concert thêm sôi động.

Các thành viên hào hứng, úp mở trở lại Việt Nam

Trong phần giao lưu, Daesung bất ngờ nói rằng anh thực sự muốn ký thêm vài hợp đồng mới. Câu nói lập tức khiến Taeyang tò mò hỏi lại đó là hợp đồng gì.

Daesung sau đó giải thích rằng anh muốn ký hợp đồng cho đêm concert tiếp theo tại Việt Nam. Lời gợi mở khiến khán giả phấn khích, đồng loạt hô vang BIGBANG, thể hiện mong muốn được gặp lại nhóm trên sân khấu Hà Nội.

Tiếp lời Daesung, Taeyang hỏi khán giả có muốn thêm một đêm diễn nữa hay không, đồng thời kêu gọi mọi người thể hiện sự nhiệt tình. Đáp lại, hàng nghìn fan hô lớn tên YG Entertainment (công ty quản lý BIGBANG) như một cách gửi lời đề nghị trực tiếp đến đơn vị này.

Taeyang giao lưu với fan Việt trong concert BIGBANG đêm 2 tại Hà Nội, úp mở về khả năng nhóm trở lại khiến khán giả Mỹ Đình phấn khích. (Video: fanpage Đài phát thanh)

Taeyang sau đó quay sang G-Dragon hỏi ý kiến. Trước phản ứng cuồng nhiệt của khán giả, trưởng nhóm BIGBANG thể hiện sự bất ngờ.

Taeyang tiếp tục hướng về phía khán giả, chia sẻ: “Tôi không thể hứa trước ngay lúc này, nhưng tôi có thể hứa với các bạn rằng BIGBANG sẽ quay lại”.

Chia sẻ của Taeyang nhận được tiếng reo hò từ sân vận động Mỹ Đình. Dù chưa xác nhận thời gian cụ thể, phát biểu này được người hâm mộ xem như tín hiệu tích cực về khả năng nhóm trở lại Việt Nam trong tương lai.

Xôn xao tin BIGBANG trở lại Việt Nam vào cuối tháng 3/2027

Sau khi hai đêm concert khép lại, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng suy đoán BIGBANG có thể trở lại Việt Nam vào cuối tháng 3/2027. Thông tin được chia sẻ trong thời điểm người hâm mộ mong muốn có thêm đêm diễn sau câu trả lời của Taeyang tại Mỹ Đình.

Nhiều fan bày tỏ hy vọng tin đồn trở thành sự thật, đồng thời bàn luận về khả năng săn vé nếu nhóm trở lại. Những khán giả chưa thể tham dự concert 2 đêm vừa rồi cũng mong có cơ hội gặp G-Dragon, Taeyang và Daesung trong lần tiếp theo.

Tin đồn BIGBANG trở lại Việt Nam vào cuối tháng 3/2027 đang được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phát biểu của Taeyang tại concert chưa phải thông báo chính thức về lịch diễn mới. Hiện chưa có xác nhận từ YG Entertainment hoặc đơn vị tổ chức về việc BIGBANG trở lại Việt Nam vào cuối tháng 3/2027.

Theo lịch trình được công bố trên website của YG Entertainment, chuyến lưu diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR “XX : COSMOS” dự kiến tiếp tục qua nhiều điểm diễn quốc tế, với hai đêm diễn cuối cùng hiện được liệt kê vào ngày 27 và 28/2/2027 tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Lịch trình chính thức hiện chưa có ngày diễn tại Việt Nam trong tháng 3/2027.

Vì vậy, thông tin BIGBANG trở lại Việt Nam vào cuối tháng 3 vẫn chỉ là tin đồn trên mạng xã hội. Người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những cập nhật chính thức từ nhóm và đơn vị quản lý.